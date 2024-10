Megünnepelték pénteken e jeles évfordulót: a nagyszénási bölcsőde 75 éves. A története 1949-ig visszanyúlik, akkor nyitotta meg kapuit az idénybölcsőde. A mezőgazdaságban dolgozó családokat segítették 20 férőhellyel és 5 dolgozóval. Modernizálták az épületet, 1955-ben az idénybölcsőde vezetésével megbízták Kiss Juliannát (Nagy Ferencné) képesített csecsemő és gyermekgondozót. Ő volt az első az intézmény történetében, aki megfelelő képesítő oklevéllel rendelkezett. 1962-ben vettek hűtőgépet, új kályhát, a kihasználtság 100 százalékos volt, az orvosi felügyelet rendszeres.

A nagyszénási bölcsőde volt dolgozói örömmel nosztalgiáztak. A szerző felvétele

– 1970-ben nagy változás történt, ugyanis Dr. Taby László megyei főorvos engedélyezte 20 férőhelyes állandó bölcsőde működését – sorolta a történelmi mérföldköveket Nagy Attiláné polgármester az ünnepségen. Pótolták a hiányos bútorzatot, bevezették a vezetékes vizet, 1979-ben a központi fűtést. A létszám akkor már 30 fő. S hogy mi minden történt még 1980-tól a rendszerváltásig?

A nagyszénási bölcsőde történetét brigádnaplók is őrzik

A brigádnaplók őrzik a történeteket, e dokumantumokat pedig a bölcsődetörténeti kiállításon láthatók is. A bölcsőde 2000 óta a Nagyszénási Gondozási Központ intézményeként működik.

– Az elmúlt 75 év alatt sok változás történt, fejlődött a szakma, változott a szemlélet. Az azonban nem, hogy a kisgyermeknevelők feltétel nélküli szeretettel és elfogadással gondozták, nevelték és gondozzák ma is a felügyeletükre bízott kisdedeket. Az itt dolgozók célja, hogy a szülők napközben biztonságban tudják a gyerekeiket, a kicsik jól érezzék magukat a bölcsődében. Településünk mindenkori vezetőinek fontos volt, és fontos ma is, és fontos lesz az elkövetkezendő években is, hogy segítsék a nagyszénási családokat. A törvényi változásokig önkormányzatunk önként vállalt feladatként évtizedeken át működtette az intézményt. A bölcsődénk a pandémia idején is folyamatosan nyitva volt, betartva a megfelelő járványügyi szabályokat, fogadta a gyermekeket ez által is segítve a szülőket. A kor követelményeinek megfelelően folyamatos fejlesztés jellemzi az intézményt. Büszkén mondhatom, Békés vármegye legidősebb működő bölcsődéje a miénk – tette hozzá a polgármester.