– Elég sok rendezvény, szakmai egyeztetés volt az elmúlt időszakban, fel kellett venni a kapcsolatot azokkal a szervezetekkel, amelyekkel Békés Vármegye Önkormányzata szorosan együttműködik. A feladat az első, utána jön minden más, idő kell, míg belakom az irodát – válaszolta Molnár Sándor arra a kérdésünkre, hogy sikerült-e már belaknia a Vármegyeházán az elnöki irodát.

Molnár Sándor, a Békés vármegyei közgyűlés elnöke szerint ha van munka és jövőkép Békés vármegyében, akkor a fiatalok itt maradnak. Fotó: Bencsik Ádám

– Ismerheti az önkormányzatok működését, hiszen éveken át volt Vésztő polgármestere, illetve a Dareh Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. általános igazgatójaként szintén kapcsolatban volt a településekkel. Miben más egy településihez képest a vármegyei önkormányzat?

– A települési önkormányzatok feladata a közigazgatási határukig terjed. A vármegye önkormányzatának mind a 75 Békés vármegyei településre figyelnie kell, a teljes vármegyére kiterjedően kell gondolkodnia, és kimondottan a területfejlesztés az, ami feladatokat ad számára. Azaz sokkal nagyobb területen sokkal szűkebb a feladata: pályázatok koordinálása és lebonyolítása, valamint olyan koncepciók kidolgozása, amelyek meghatározók a jövő tekintetében.

Több, a jövőt meghatározó koncepciót dolgozna ki a vármegyei önkormányzat

– Milyen koncepciókra, stratégiákra gondol?

– Szeretnénk sok területen is papírra vetni fejlesztési irányokat, amelyek Békés vármegye életét 10-20-30 évre előrevetíthetik, főleg olyan témakörökben, amelyek most problémát jelentenek. Ilyen például a vízgazdálkodás, a mezőgazdaság kérdésköre. Tapasztalható, hogy ami régen vizes terület volt, most aszállyal sújtott. A megoldás érdekében együttműködő partnereket kell keresni, akár a szomszédos vármegyékben, akár a határon túl. A feldolgozóipart ugyancsak át kell gondolni, hogy minél nagyobb értéket adhassunk az itt termelt áruknak. A struktúrát szintén át kell nézni, hogy a megváltozott klimatikus viszonyokhoz milyen termelési szerkezettel lehetne igazodni. Fontos a közlekedés fejlesztése. Békés vármegye korábban nem volt bekötve az országos hálózatba, az M44-es megépítése tehát hiánypótló, és elindult a Debrecent és Szegedet összekötő M47-es tervezése is. A környékbeli nagyvárosokban megépülő autógyárak miatt beszállítók telepedhetnek meg Békés vármegyében, ez jelenthet kiugrási pontot, fel kell készülni az iparág fogadására. A közúti mellett a vasúti közlekedéssel ugyancsak foglalkozni kell, a termékek, alapanyagok szállítását célszerű a közút helyett a vasútra terelni. A klímastratégia szintén felülvizsgálatra, újragondolásra szorul. Kompenzálni kell a klímaváltozás hatásait, illetve úgy kell reagálni, hogy változást érhessünk el, például fásítási programokkal, amelyekbe be lehet vonni a közfoglalkoztatást is.