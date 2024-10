Siklósi István, a város polgármestere a felújított Mezőberényi Idősek Otthona átadásán elmondott köszöntőjében kiemelte, ünnep volt a hétfői; egy olyan ünnep, amelynek során egy nagyprojektet adtak át, zártak le.

Siklósi István, Dankó Béla, Fülöp Attila és Megyeriné Pénzes Mária, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója adta át a fejlesztést. Fotó: Lehoczky Péter

– Megújulhatott a Mezőberényi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Idősek Otthona. Elsősorban egy energetikai beruházás valósult meg, de az épület esztétikailag is megújult – emelte ki, majd hozzátette, az elmúlt öt évben is együtt dolgoztak Dankó Béla országgyűlési képviselővel a fejlesztések kapcsán is. Ennek mentén elmondta, az önkormányzat a mögöttünk hagyott ciklusban több mint 5,8 milliárd forintnyi pályázati forrással dolgozhatott.

Mezőberényi Idősek Otthona: a városban minden korosztályra figyelnek

Dankó Béla országgyűlési képviselő szólt arról, hogy az épület megújulása városképi szempontból is fontos volt. Kapcsolódva Siklósi István gondolataihoz, kifejtette, összesen, az önkormányzatot, a vállalkozásokat, gazdasági szervezeteket és civil szervezeteket is beleértve, mintegy 10 milliárd forintnyi támogatás érkezett Mezőberénybe.

A konkrét beruházással, az energetikai fejlesztéssel kapcsolatban elmondta, nap mint nap szembesülünk a klímaváltozással együtt járó problémákkal, ami az élet számos területét érinti, elég csak a tavalyi és az idei aszályra gondolni.

– Ezért is nagyon fontos, hogy hogy visszaszorítsuk a fosszilis energiahordozókat, aminek egyik nagyon jó módját jelentik az energetikai korszerűsítések – folytatta a gondolatot. – A hőszigeteléssel, a nyílászárók cseréjével, a fűtéskorszerűsítéssel, a napelemek használatával gazdaságosabbá válik a fenntartás, és a környezetet is védjük.

A helyi közösségek ereje

Dankó Béla szólt a helyi közösségek erejéről: – Mind az önkormányzat, mind a mezőberényiek számára nagyon fontos valamennyi korosztály. Oktatási intézmények újultak meg, de figyelnek az idősekre is – hangsúlyozta. – A közösségek fontos értékmérője, hogy odafigyelnek azokra, akik segítségre szorulnak.