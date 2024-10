Tát Margit polgármester a Facebook-oldalán azt írta, hogy a képviselő-testület nemrég tartott ülésén arról döntöttek, hogy a lakásfenntartási támogatásban részesülők is igényelhetnek szociális tüzelőt, tehát az eddiginél többen kaphatnak ilyen segítséget a téli időszakra. Kiemelte, hogy az igényeket november 15-ig kell jelezni a hivatalban.

Egy másik, szintén a méhkerékiek érdekeit szem előtt tartó határozatot is hoztak. A település most is csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez, azaz kérhetnek támogatást a felsőoktatásban tanuló vagy felsőoktatásba készülő fiatalok. Az önkormányzati pénzen kívül a vármegyei önkormányzattól és a minisztériumtól ugyancsak kapnak ösztöndíjat a sikeresen pályázók.