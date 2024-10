Zsolt már több mint nyolc éve via ferratázik, bár sokáig nem gondolta, hogy egyszer a Matterhornra is eljut majd. A via ferrata egy sziklákon át vezető mászóút, vasalt út, amelynek megtétele során a hegymászó biztosítókat, drótkötelet és befúrt segédeket használ, hogy biztonságos körülmények között feljusson a csúcsra.

Dr. Csirkés Zsolt komoly kihívást teljesítve jutott fel a világ egyik legveszélyesebb hegyének tartott Matterhorn csúcsára.

Matterhorn: legendás hegy, számos veszéllyel

– Bár magamat sosem tartottam és most sem tartom hegymászónak, sokkal inkább természetszerető- és kedvelő embernek, egy idő után mégis elkezdtem azon gondolkodni, hogy jó lenne feljutni komolyabb csúcsokra, így értem fel kétszer, egyszer normál, egyszer pedig sziklagerincen (Stüdlgrat) Ausztria legmagasabb csúcsára, a Grossglocknerre hegyi vezető irányításával. Kétszer feljutottam Szlovénia legmagasabb csúcsára, a Triglavra is. Magyarországon pedig szinte valamennyi via ferrata útvonalát bejártam, sok helyre sógorommal, a szintén békési kötődésű Nagy Szabolccsal mentünk el – szólt hobbijáról dr. Csirkés Zsolt, aki elárulta, a Matterhornt már régebben is gyakran nézegette. A hegyet egyébként sokan onnan is ismerhetik, hogy a Toblerone csokoládé csomagolásán is a legendás csúcs szerepel.

– Ekkoriban egyáltalán nem akartam odamenni, még ötletként sem merült fel. Azután, ahogy egyre többet kezdtem el olvasni, mégis kezdett megfogalmazódni a gondolat, hogy ha lesz lehetőségem és energiám, mégis megpróbálom – tette hozzá.

Az olasz oldalt tűzték ki célul

Az idei évre azután megérlelődött a terv, és Babcsán Gábor túravezető, magyar extrém szikla- és hegymászó koordinálásával meg is kezdődött a felkészülés. Gábor nagyon komoly helyeken mozgott, a legendás magyar hegymászóval, Erőss Zsolttal is járt több expedíción.

– Megterveztük tehát, hogy Gábor biztosításával augusztus végén megmásszuk a Matterhorn olasz oldalát. Ez a rész nehezebb, mint a svájci oldal, ugyanakkor a helvét rész túlzsúfolt és viszonylag gyakori a szikla- és a kőomlás. Az olasz oldal stabilabb, kevesebben másszák, ellenben nagyobb mászótudást igényel.

Félezer áldozatot követelt a hegy

A Matterhorn az elmúlt 150 évben mintegy 500 áldozatot követelt. A hegyen a csúcsszezonban gyakoriak a viharok, de könnyű megközelíthetősége vonzza a tapasztalatlan hegymászókat, ami számos veszélyt rejt magában.