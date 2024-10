Dr. Becsei László, a Békés Vármegyei Központi Kórház főigazgató főorvosa elmondta, a beszerzésnek köszönhetően a Békés vármegyei emberek egészségügyi ellátásának színvonala tovább emelkedik. Hozzátette, a napokban kezdte meg működését a Békés Vármegyei Központi Kórházban az az új lineáris gyorsító, amely a legkorszerűbb sugárterápiás eszközök egyike.

A lineáris gyorsító, a CT szimulátor, a C-íves röntgen és a kiegészítő berendezések jelentősen javítják a daganatos betegségben szenvedők kezelésének minőségét. Fotó: Bencsik Ádám

Lineáris gyorsító: 12 nemzet vett részt a kivitelezésben

A főigazgató főorvos felidézte a gyulai onkológiai történetét.

– Az elmúlt évek, évtizedek ugrásszerű egészségügyi fejlesztése, illetve az eszközök fejlődése olyan mértékben gyorsult fel, aminek következtében a hazai onkológiai ellátásban is jelentős változások történtek – folytatta a gondolatot. – A korábbi gyorsítót 2004-ben szerezte be az intézmény, ami az akkori időszakban korszerű eszköznek számított. 2015-ben pedig pályázati forrásból egy másik gyorsítót is munkába állítottak.

Ez a két eszköz a közelmúltig szolgálta a betegeket, és ezeket cserélték le most. Szólt az útról, amelynek keretében eljutottak az új gyorsító beszerzéséig. 2023 december 1-jén jelent meg a kormányhatározat, melyben a kormány az azévi költségvetésében biztosította az intézmény számára a beszerzéshez szükséges több mint 1,8 milliárd forintot. Év elején kezdődhetett meg a régi készülék bontása és az új készülék telepítése. Kitért arra, hogy a kivitelezésben 12 nemzet képviseltette magát.

Nagyon fontos fejlesztés a vármegye szempontjából

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő kiemelte, Békés vármegyéből kevésbé könnyű az emberek számára a mobilitás.

– Éppen ezért nagyon fontos, hogy ismét korszerű eszközökkel gyarapodott a Békés Vármegyei Központi Kórház, amelyek így itt elérhetők, és nagyon lényegesek a betegségek gyógyítása szempontjából – hangsúlyozta.

Közel 2 milliárdos beruházás

Dr. Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság egészségügyi ellátórendszerért felelős főigazgató-helyettese nagyon lényegesnek nevezte, hogy egy, a daganatos betegek kezeléséhez szükséges, kiemelten fontos, nagy értékű eszközt adhattak át a gyógyítás céljaira.