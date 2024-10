A Csabai Kolbászhimnusz hangjaira szombaton délelőtt elstartolt a 27. Csabai Kolbászfesztivál leginkább várt, és legtöbb csapatot felvonultató eseménye, a frisskolbászkészítő-verseny a CsabaPark két sátrában, a Mokryban és a Munkácsyban. Csaknem 600 csapat gyúrta a kolbászt.

Középiskolások, főiskolások, egyetemisták kolbászgyúró versenyét rendezték meg a CsabaParkban pénteken délelőtt. Százötven csapat gyúrt és töltött a Csabai Kolbászfesztivál második napjának versenyén, 35 szakavatott zsűritag pontozott az asztaloknál. Maximum 5 fős csapatok indulhattak, de körbe vette őket a baráti társaság tízszer ennyi emberrel, és igazi, kolbászfesztiváli hangulattal.

Több programot is szervezett a Körös Motoros Karitatív Egyesület szerdán. Délben átadták az elhunyt motorosok tiszteletére készített emlékművet Békéscsabán, majd szezonzáró gurulást rendeztek a megyeszékhelyről Gyulára. A Körös Motoros Karitatív Egyesület utóbbi rendezvényén több mint nyolcszázan vettek rész.

A legkisebbek gyúrásával, több mint 140 csapat részvételével csütörtökön délelőtt lezajlott a 27. Csabai Kolbászfesztivál négynapos programsorozatának első versenyszáma. A Csabai Kolbászfesztivál egész hétvégén tartogat meglepetéseket, további versenyeket és rengeteg szórakoztató programot, koncertet. Csütörtökön az óvodások és általános iskolások 5–5 kiló kolbászhúsból készítettek sütnivaló kolbászt.

Sokezer négyzetméteres sátrakkal, megannyi faházzal és óriáskerékkel épült fel a kolbászváros a CsabaParkban. A Csabai Kolbászfesztiválon a kolbászváros vendége volt Al Bano is, aki elhozta Felicitàt. Amikor kint jártunk hétfőn a 27. Csabai Kolbászfesztivál helyszínén, a Ci sarà is szóba került. No, nem a lampionok felrakása közben, hanem a 81 éves, olasz világsztár kapcsán.