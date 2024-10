A DK első fokon kizárta Leel-Őssy Gábort a pártból, mert a politikus magatartása súlyosan sértette a párt politikáját, működési elveit, normáit. Leel-Őssy Gábor az elsőfokú döntést követően fellebbezést nyújtott be, ezért az ügyben másodfokú döntésre volt szükség. Megszületett a másodfokú, immáron jogerős döntés: a Demokratikus Koalíció kizárta Leel-Őssy Gábort a pártból – írta honlapján a DK.

Leel-Őssy Gábor: a felvetett problémák az elsőtől az utolsó szóig igazak

Fotó: Archív fotó

Leel-Őssy Gábor: Gyurcsány Ferencet nem érdekli, mi zajlik a DK-ban

– Nagyon örülünk, hogy minden akadály elhárult, hogy a DK 50 százalék feletti eredményt érjen el a következő országgyűlési választáson. Szurkolunk, hogy a kormányváltás sikerüljön – értékelte a tőle megszokott iróniával a döntést Leel-Őssy Gábort. – Sajnálom, hogy nem érdekelte a pártvezetést és Gyurcsány Ferenc pártelnököt, hogy mi zajlik a DK-n belül. Azon leszünk, hogy tájékoztassuk majd erről.

Sokan gondolkodnak a gyulai politikushoz hasonlóan

Kérdésünkre Leel-Őssy Gábor kifejtette, nagyon sokan állnak mögötte, akik hasonlóan gondolkodnak, mint ő. Ezért is fogalmazott többes számban.

– Az első pillanattól kezdve az igazságért küzdöttem, arról pedig gyakorlatilag papírom van, hogy korábban az elsőfokú kizárásom során csaltak a választókerületi taggyűlés összehívásával és a taggyűlésen. Ezt én megfellebbeztem, el is ismerték, és a kizárásomat most egy jogi „takaróval” oldották meg. Harminc napom van, hogy a bírósághoz forduljak a párt alapszabályellenes működése miatt, bár a történtek etikai és politikai kérdéseket is felvetnek – folytatta a gondolatot. – Alapvetően azonban nem ez a lényeg, hanem, hogy kiderüljön, amit problémaként megfogalmaztam, az az elsőtől az utolsó szóig igaz.

Szólt, hogy gondok lesznek

A politikus emlékeztetett arra, hogy 2022 őszén a párt első három emberét tájékoztatta azokról a gondokról, amelyek a DK-t szétfeszítik, amelyek miatt a párt széthullhat.

– Erről jegyzőkönyv is született, és nem csak a saját, hanem sokak egybehangzó véleményét tolmácsoltam. A problémák része volt a területi igazgatói rendszer is, amelyről egyébként úgy tudom, hogy azt abban a formában meg is szüntették. Mindez egyfajta beismerése annak, hogy valami nem működött megfelelően – hangsúlyozta.