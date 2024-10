Battonya önkormányzata felhívta a lakosok figyelmét: érdemes regisztrálni, hiszen energiatakarékosak azok a modern izzók, amelyekre lehet pályázni.

A LED-es izzók ráadásul olcsóbbá teszik az ingatlanokban a villanyáram-fogyasztást. Az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán most arról tájékoztatják a battonyaiakat, hogy átvehetik a fényforrásokat. Megadtak több időpontot is az elmúlt hétre, de október 28. (hétfő) délután 13 és 15 óra között is várják még a sikeres pályázókat, az általános iskola régi épületében átvehetik az izzókat. Hírportálunk megtudta, a városban 157 pályázó élt a lehetőséggel.