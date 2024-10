Frankó Attila elmondta, Békéscsaba polgármestere, Szarvas Péter vetette fel, hogy ilyen módon népszerűsítsék a békéscsabai piacot, az ott kapható friss, egészséges és minőségi termékeket. Ahogy elmúlt szombaton, a következő szombatokon is a látványfőzés keretében lecsót és haluskát készít, amelyeket 9 és 12 óra között lehet megkóstolni; emellett meglepetéssel készül csapatával közösen.

Ahogy elmúlt szombaton, a következő szombatokon is tart látványfőzést és kóstoltat ételeket Frankó Attila, a Szeretlek Békéscsaba Egyesület elnöke a békéscsabai piacon. Fotó: Szeretlek Békéscsaba Egyesület

Kelet-Magyarország egyik legnagyobb piaca a békéscsabai

A Szeretlek Békéscsaba Egyesület elnöke elmondta, hogy a békéscsabai Kelet-Magyarország egyik, ha nem a legnagyobb piaca, érkeznek Békéscsabára nemcsak a vármegyéből, hanem a régióból és a határon túlról is. Hangsúlyozta azt is, hogy a kormány támogatásának köszönhetően megújult, sőt egy hatalmas fedett, nyitott csarnokkal bővült a létesítmény, amely közösségi térként is szolgál.

A helyi alapanyagokat népszerűsíti a látványfőzés során

Hangsúlyozta: olyan alapanyagokból készíti a kóstoltatásra szánt ételeket, amelyek beszerezhetők a békéscsabai piacon. Ezzel jelzi, hogy friss, egészséges, minőségi termékeket – a paprikától, a paradicsomtól, a hagymától egészen a szalonnáig, a húsokig – lehet vásárolni a vásártéren. A tapasztalata szerint a látványfőzés sok érdeklődőt vonz, többen például a receptre is kíváncsiak.