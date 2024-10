A sorstársak megközelíthetik a teljes életet

Ádász István, a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének elnöke kiemelte, a látássérültek ugyan nem élhetnek teljes életet, de ahhoz közelítőt igen.

Szervezetünk fő feladata az érdekképviselet, az edukáció, tagjaink igénybe veszik a Kreatív Formák Alapítvány szolgáltatásait, de sok más civil- és kulturális szervezettel is kapcsolatban állunk. A fizikai és az infokommunikációs akadálymentesítés napjaink egyik sarkalatos pontja. Nemrég a Gál Ferenc Egyetemmel is kötöttünk együttműködést; szociális munkás hallgatók töltenek gyakorlatot nálunk..

Szerzett látássérültként a szeghalmi Csontosné Erdei Ildikó elmondta, amikor megtanulta a napi teendőket, már-már unatkozott. Aztán egy riportban hallott a Kreatív Formák Alapítványról, ami megváltoztatta az életét. Megtanult fehér bottal közlekedni, okostelefont, modern segítő alkalmazásokat használni, újra „élni”.

A konferencia zárásaként Nagygyörgy Éva adott tájékoztatást a dél-alföldi régió elemi rehabilitációs szolgáltatási rendszeréről.

Praktikus használai tárgyakat is bemutattak

A gyengénlátók, aliglátók, vakok számára ideális használati tárgyak, segítő eszközök közül rengetegfélét kiállítottak a rendezvényen. Nagygyörgy Éva elárulta, azok egy része segédeszközboltban, átlagos háztartási boltban is kapható, másik részük speciálisabb.

Felsorakoztak

a háztartási, konyhai felszerelések,

a betűméret növelésére alkalmas duplanagyítós szemüvegek, kézi nagyítók.

A vetítésre is alkalmas elektromos nagyítón túl bemutattak tájékozódást, közlekedést, biztonságérzetet növelő segítő eszközöket, belső térképeket is. A szervezők jóvoltából egy hordozható olvasótévét is kipróbálhattak a sorstársak.

Nagygyörgy Éva mutatta be a láttássérülteknek ajánlott segítő tárgyakat, használati eszközöket. Fotó: Nagy Szilvia

Fehér bottal jártuk be Békéscsabát

Ádász Istvánnal és segítőjével a napokban bejártuk Békéscsaba belvárosát fehér bottal, tapasztalatainkról videót is hoztunk.