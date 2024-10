A Newjság beszámolója szerint a HAKI korábbi igazgatója – aki Laosz magyarországi tiszteletbeli konzuli tisztét tölti be – a két ország mezőgazdasági kapcsolatainak bölcsőjeként határozta meg Szarvas szerepét. A bölcső ringatásában fontos szerepet játszó Váradi László elmondta, közel ötven éve érkeztek az első szakemberek Laoszból tanulni, akkoriban utaztak először magyar szakemberek Laoszba. Szarvas azóta is egy fontos láncszeme a kétoldalú kapcsolatoknak. Köszöntője végén örömét fejezte ki, hogy 24 év után ismét laoszi mezőgazdasági minisztert köszönthet Szarvason.

Khamphone Vongsanty, Laosz Magyarországra delegált nagykövete, Prof. Dr. Linkham Douangsavanh, Laosz mezőgazdasági és erdészeti minisztere, dr. Váradi László elnöki főtanácsadó és Hodálik Pál, Szarvas város polgármestere a 2024. október 20-i találkozón. (Fotó: Babák Zoltán)

Szarvas városa nyitott a Laosszal való gazdasági együttműködésre

Szarvas életében fontos szerepet töltenek be a kutatóintézeteink, jelentette ki Hodálik Pál polgármester. Alpolgármestersége kilenc éve alatt személyesen is jó kapcsolatot ápolt az intézet vezetésével, a jelenlegi testület is elkötelezett ebben. A városvezető a települést agrártelepülésként írta le, ahol jellemző az állattenyésztés, az öntözéses növénytermesztés, illetve az ezekre épülő feldolgozóipar. Szarvas nyitott bármilyen gazdasági együttműködésre, tette hozzá. Megemlítette a város szilva köré épülő gasztronómiai fesztiválját, a Szarvasi Szilvanapokat, ahol szívesen látná a laoszi minisztert, illetve nagykövetét, de mindettől függetlenül bármikor szívesen lát akár gazdasági, akár tudományos kapcsolatok ügyében érkező laoszi delegációt.

A laosziak számítanak a MATE intézményeire

Prof. Dr. Linkham Douangsavanh megköszönte azt a vendégszeretetet, amivel Szarvason fogadták. Reményét fejezte ki, hogy a szakmai és emberi kapcsolatok tovább fejlődnek a két ország között. A halgazdálkodás, az akvakultúra és az öntözés terén kifejezetten számítanának a MATE intézményeire. Miután Szarvas a laoszi-magyar kapcsolatok hídfőállásaként szerepel évtizedek óta, felvetődött benne a kérdés, nyitott lenne-e a városvezetés arra, hogy Vientián főváros valamelyik kerületével testvértelepülési kapcsolatra lépjen. Pozitív válasz esetén kérné a laoszi főváros főpolgármesterének a segítségét ennek létrehozásában.