Fekete-Dombi Ildikó, az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. kiállítóhelyekért felelős ügyvezető igazgatója elmondta, a könyvtár és a kft. között nagyon jó az együttműködés, számos területen dolgoznak közösen, így például a Magyar Kultúra Napja, a könyvtár által szervezett mese- és mondamondó verseny, illetve most a Ladics-ház kapcsán is.

Dr. Temesváry-Kovács Anett történész, Fekete-Dombi Ildikó, Liska András és Dézsi János a Ladics-házban, a tárgyak átadásán

Fotó: Bencsik Ádám

Ladics-ház: különleges tárgyak kerültek vissza

– Nagy örömünkre szolgált, amikor Dézsi János könyvtárigazgató azzal keresett meg minket, hogy a Ladics-örökségből néhány tárgy a könyvtárban található, és szeretné, ha azok visszakerülnének eredeti helyükre. A tárgyak között olyan is van, amelyet már be is illesztettünk a Ladics-ház állandó kiállításába – tette hozzá.

A teaházban voltak a tárgyak

Dézsi János elmondta, a könyvtárban van egy teaház, amelynek a helyén korábban büfé működött. Ennek a helyiségnek a vitrinjében voltak a tárgyak elhelyezve, amelynek kapcsán felirat is árulkodott arról, hogy azok a Ladics-hagyaték részei.

– Az augusztusi nagytakarítás során ötlött mindez szembe, és akkor kerestem meg a kft., illetve az Erkel Ferenc Múzeum vezetőit, hogy lenne-e helyük a tárgyaknak náluk – fogalmazott.

A kúrapohár helyet kapott az állandó kiállításban

Az átadott tárgyak között boros és pezsgős poharak egyaránt vannak. Mint azt Dézsi Jánostól és Liska Andrástól, az Erkel Ferenc Múzeum szakmai vezetőjétől megtudtuk, a használati eszközök között szerepel az úgynevezett kúrapohár, amelyből a gyógyvizet itták a fürdőkúrák résztvevői, illetve több ezüst kiskanál, üvegtál, bonbonier. A műtárgyak között akad meisseni porcelán és más, Németországban gyártott darab is. A poharak és porcelánok egyértelműen a Ladics-hagyatékból származnak.

Dr. Temesváry-Kovács Anett

Fotó: Bencsik Ádám

Egykoron három közgyűjteménybe került a hagyaték

Liska András felelevenítette, 1978-ban született egy megállapodás az akkori városi tanács és a Ladics leszármazottak között, és egy életjáradéki szerződés keretében a teljes hagyatékot egy múzeum alapítása céljából adta át a család a városnak.

– Ekkoriban a hagyaték három közgyűjteménybe került. A műtárgyi anyag alapvetően a múzeum kezelésébe, a könyvtár jelentős könyvanyagot, a levéltár pedig dokumentumgyűjteményt kapott – fogalmazott. – A kedden bemutatott tárgyak is ekkor kerültek át a könyvtárba, de valóban a Ladics-házban van a legjobb helyük. Az említett 19. századi fürdő- vagy kúrapohár már be is került a múzeum, a Ladics-ház állandó kiállításába. A tárgyat a család az utazásai folyamán megvásárolta, s ahogy szó volt róla, fürdőkúra alkalmával használták, majd emlékként hozták haza. A tárgyi anyag többi része, a poharak, porcelán tárgyak, ezüst kanalak a 19. század végéről, a 20. századból származnak, és jellegzetes részei a Ladics-hagyatéknak.