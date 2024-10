Mint mondta, a pénteki program első részeként a Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub tartott bemutatót, a gyerekeket bevonták a különböző feladatokba, majd az óvodások kisebb csoportokban megsimogathatták a kutyákat, jutalomfalatokat is adhattak nekik, és vezethették is őket a nap zárásaként. Előzetesen gyűjtést is szerveztek a békéscsabai állatmenhely számára, a szülők és a gyerekek kutyaeledelt, plédeket és paplant is összeadtak. Péntek délelőtt a Csabai Állatmenhely képviselője egy kutyával is ellátogatott hozzájuk, bemutatta a létesítmény működését, illetve átadták számára az adományokat is.