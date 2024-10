Krémiusz 1 órája

Kürtőskalács illata lengte be a Kreatív Műhelyt - videóval

Kürtőskalács illata töltötte be csütörtökön a Lencsési Közösségi Ház Kreatív műhelyét. A Krémiusz cukrászklub tagjai a Kreatív hetek programsorozat keretén belül hagyományos és gluténmentes tésztából is elkészítették a sokak által kedvelt finomságot. A házi kürtőskalács amellett, hogy ugyanolyan finom, mint a vásári, pénztárcabarát is.

Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház vezetője hangsúlyozta, bár a köztudatban az él, hogy a kürtőskalács parázs fölött forgatott, dorongon sült sütemény, amit elsősorban székelyhonban készítenek, hajdan itt, Békés vármegyében is szívesen sütötték az asszonyok. Hozzátette, a házi kürtőskalács amellett, hogy ugyanolyan finom, mint a vásári, pénztárcabarát is. A Krémiusz tagjai sütődorongok helyett újrahasznosított anyagokból készült, alufóliába burkolt gurigára húzták fel az édes, kelt tésztát, így készült a kürtőskalács. Fotó: Bencsik Ádám – A Lencsési út egyik tízemeletesében megbújó Kreatív műhelyünk egy éve ad otthont kisközösségek összejöveteleinek, programjainak. A G. Pataki Mária vezette Krémiusz klubban készültek már levesek, fánkok, lángosok, torták, mézeskalácsok, bonbonok, kekszek – sorolta, miközben a kezek szorgosan dolgoztak a felszerelt konyhában. – Mindennek megvan a fortélya, de egyik ínyencség sem ördöngösség. A kürtőskalácshoz liszt, tojás, olvasztott vaj, cukor, vanília, só, élesztő, tej és citromlé kell. A tésztát pihentetni, keleszteni szükséges, majd csíkokra vágni, feltekerni – sorolta G. Pataki Mária. A tésztát az olajozás, cukrozás után 180 fokos sütőbe tette, négy-ötpercenként megforgatta. Kürtőskalács: lehet kísérletezni is – Ha szép barna, kivehetjük. A kürtőskalácsra tapadt cukor karamellizálódik, fényes, ropogós bevonatot képez. Még forrón meg kell forgatni kakaóban, fahéjban, vagy dióban, esetleg kókuszban – hívta fel a figyelmet a klubvezető. Elárulta, szeret kísérletezni, a recept könnyített változatát is kitalálta az ünnepekre. – A megmaradt tésztát csíkokban megsüthetjük, vagy ledaráljuk, forró tejjel leöntve golyókká formázzuk. A tetejére jön a cukormáz és a szórás. Az íz ugyanaz – tette hozzá.

