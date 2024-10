Az a program célja, hogy hozzájáruljon az aktív idősödéssel kapcsolatos szemléletformálásához, az életminőség javulásához; erősödjenek a közösségek, és minél többen vegyenek részt a mozgásprogramokban, amik a testi-lelki egészség megőrzését szolgálják.

A célokkal azonosuló Nagyszénási Gondozási Központ idősek klubjának a tagjai a programba bekapcsolódva részeseivé váltak a személyes élményeknek, a megtapasztalásnak. Játékos, a közösségüket erősítő interaktív napjukon közösen gyűjthették össze azokat az információkat, hogy mit tehetnek a saját egészségükért, önmagukért, a jó közérzetükért, a boldog idős korért.

Memória tréner, Tyukász Brigitta érkezett hozzájuk, aki olyan technikákat mutatott be, amivel akár 20 számjegyet is megjegyezhet bárki. Vagy egy kép nézése után mire emlékszünk? Kiderült. Mozgással összekötött memorizálással megtanulták az olimpiai 10 próba versenyszámait. De egy előadást is láthattak a szénásiak az emberi agy, a memóriánk működéséről.