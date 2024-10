A kísérletek közül elsőként a fizika, a hullámtan rejtelmeibe kalauzolta el az érdeklődőket Szilágyi Tibor. A fizikatanár a transzverzális vízhullámot egy desztillált vízzel feltöltött hullámkád segítségével szemléltette. Zavart keltett egy hullámforrással, ami a közegben terjedni kezdett, tükör segítségével ki is vetítette a fémlap-akadályok mögötti látványt. A szemek után a fülek is kaptak ingert: azt, hogy a hullámok fémlemezen is láttathatóak, hangfrekvenciagenerátor segítségével bizonyította. Szépen kirajzolódtak a Chladni-féle porábrák. Szilágyi Tibor a diákok érdeklődésére korunk legfontosabb hullámtípusáról, az elektromos eszközök által kibocsátott elektromágneses hullámokról is mondott néhány érdekességet.

Szilágyi Tibor fizika szakos tanár kísérlet közben. A háttérben kirajzolódik a Chladni-féle porábra

Fotó: Bencsik Ádám

A kísérletek során a Tisza 2000-es ciánszennyezése is szóba került

A biológia kísérletsorozat első felvonásában Barna Éva beszélt az éltető vízről, a vízvédelemről. A biológiatanár felelevenítette a huszonnégy éve történt ciánkatasztrófát, amikor százezer köbméter cianid és egyéb nehéz fémsókat tartalmazó szennyvíz jutott a Szamoson keresztül a Tiszába.

– Több mint 1200 tonna hal veszett oda, a folyó öntisztító képessége jelentősen lecsökkent. Kísérletem során bemutatom, milyen hatása van a nehézfémsóknak a szervezetre – sorolta, majd tojásfehérjére szórt egy kis nátrium-kloridot, ami a fehérjékre nem volt hatással, réz-szulfátot, ami kékesfehér kicsapódást eredményezett (ez a testünkben lévő fehérjékkel is megtörténik, ráadásul a folyamat visszafordíthatatlan), valamint ezüst- és ólomnitrátot, ami szintén kicsapja a fehérjéket.

A kémcsövekbe ezután desztillált víz, csapvíz, ásványvíz és kalcium-klorid oldat került, plusz egy kis szappanforgács. A habzás alapján arra lehetett következtetni, vajon kemény-e a víz. Kiderült, vízlágyítót használni Békés vármegyében igazi pénzkidobás, a kincsnek számító édesvíz vegyszerrel való terhelése.

Fotó: Bencsik Ádám

Kiderült, hogy kerestek vérnyomokat a bűncselekmények helyszínén

Kovács Dávid biológiatanár salétromsavat és az üdítőkben is megtalálható foszforsavat öntött főzőpohárba, amibe tojáshéjat is elhelyezett. Kiderült, hogy a héj pont úgy pezseg, mint a fogunk, amikor a cukros táplálék elfogyasztása után bomlik a zománcrétege. Szemléltette azt is, hogyan mutatták ki régen a vas-ionok jelenlétét, azaz a vérnyomokat a bűnügyi helyszíneken. A zöldségek, gyümölcsök fogyasztásáért harcot vívó szülők kedvéért azt is megmutatta, hogyan képesek az antioxidánsok visszafordítani a szervezetben zajló káros folyamatokat. A tanár úr az alkoholszonda működési elvéről is lerántotta a leplet.