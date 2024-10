Kiscsákó 29 perce

Kicsi a hely, de sokan, sokat tesznek érte

Kiscsákón mindig történik valami. Amilyen kicsi az ott élők közössége, annál nagyobb odafigyelés övezi az Orosházához tartozó településrész múltját és a jelenét is. Nem is olyan régen az elszármazottak találkozójára érkeztek sokan Kiscsákóra. Ezen a hétvégén is volt nagy jövés-menés a volt bolt körül.

Magyar Menyasszony kiállítás végén Sonkolyos Sándornak visszaadta Dósa Krisztina a család képét Fotó: BMH

Akik ott voltak az idei kiscsákóiak találkozóján, jó szívvel gondolnak vissza az ott eltöltött órákra. Lehetett régi ismerősökkel találkozni, jókat nosztalgiázni, a kastélyban és körülötte sétálni. Kiscsákó híre (ahogy arról többször is hírt adott hírportálunk) eljutott a fővárosba is, olyanok ajánlottak egykori családi kincseket bemutatásra a Nemzeti Múzeum Magyar Menyasszony című kiállításra, amelyek felkeltették a kiállítás rendezőinek is a figyelmét. A kiállításnak vége, a szépen keretezett családi, esküvői, Kiscsákóhoz kötődő családok képei hazakerültek, ahogy a nagyszénási menyasszonyi ruha s cipő, valamint egyéb dokumentumok. Ezen a hétvégén pedig Mojsza József, Vokanics Mária önkormányzati képviselők helyi segítőikkel hirdettek ruhaosztást a kiscsákóiaknak. A Székács József Családsegítő Alapítvány jóvoltából a készletet frissítik és novemberben ezt az akciót megismétlik. Hétvégi ruhaosztás volt Kiscsákón

Fotó: BMH

