Geszt a Tisza család ősi birtoka – ez a tábla fogadott, amikor megérkeztem Gesztre. A falu két miniszterelnököt is adott Magyarország számára. Tisza Kálmán 1875 és 1890 között, Tisza István pedig két alkalommal, 1903 és 1905, majd 1913 és 1917 között volt miniszterelnök. Most, a napokban itt, Geszten, a Tisza-kastélyban tartanak kihelyezett kormányülést.

Az Ilyés családot kereste fel kedden este Lázár János miniszter és Orbán Viktor miniszterelnök a kihelyezett kormányülés előtt. Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A Tiszák idejében sem volt kihelyezett kormányülés Geszten

– Bár jártak országos, sőt nemzetközi szinten is jelentős politikusok a Tisza-kastélyban, szervezett formában a tudomásom szerint nem tartottak itt kihelyezett kormányülést a Tiszák idejében sem – mondta Brandt Krisztián, Geszt polgármestere, hogy miért bír történelmi jelentőséggel a mostani geszti kihelyezett kormányülés. Hangsúlyozta: óriási megtiszteltetés, hogy az ország vezetése Geszten tartózkodik, szerinte ez elismerés nemcsak Geszt, hanem egész Békés vármegye, sőt a vidék számára is.

Hozzátette, a kihelyezett kormányülés apropóján az önkormányzatra nem hárul plusz feladat. Minden intézmény működik a szokásos módon, ügyelnek a közterületek gondozottságára, rendezettségére. Biztonsági okokból egy minimális részt zártak le a Tisza-kastély környékén, a körforgalomnál, ugyanakkor ez a lezárás családi házakat nem érint, mindenki tud közlekedni.

Kiemelt figyelmet fordít Gesztre a kormány

Egyértelmű, hogy az elmúlt években komoly figyelmet fordított és fordít most is a kormány Gesztre – folytatta. A felújított Tisza-kastélyt nyáron, a nemzeti összetartozás napján, Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében adták át. Hozzátette: ezt követően, az elmúlt négy hónapban a közélet, a sajtó, a közösségi média figyelme is erősödött, és a Tisza-kastély az átadása óta több mint 15 ezer látogatót fogadott.

A kihelyezett kormányülés miatt csak egy minimális részt zártak le Geszten, a Tisza-kastélynál. Fotó: Licska Balázs

Brandt Krisztián polgármester kedvezőnek nevezte ezt a fokozott érdeklődést. Úgy véli, hogy komolyabb fejlődési pályára állhatna Geszt, ha Románia is csatlakozna a schengeni övezethez, hiszen, ha nem lenne ilyen formában határ, akkor az anyaország határán túli város, Nagyszalonta mindössze 9 kilométerre, Nagyvárad pedig 35 kilométerre lenne Geszttől. Ez minden téren, az életminőségben, a gazdaságban, a munkalehetőségekben egyaránt segítené a gesztieket.