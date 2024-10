Szarvas Péter polgármester hangsúlyozta, hogy Békéscsaba kerékpáros város, a fiatalok és az idősek közül is rengetegen ülnek biciklire. Kiemelte, hogy azok, akik gyalogosan vagy kerékpárral közlekednek autó helyett, nem szennyezik a környezetet, és hozzájárulnak ahhoz, hogy tisztább legyen a levegő Békéscsabán. Ezt a szemléletet, üzenetet adnák át minden évben az autómentes napon, amelyhez rendszeresen csatlakozik a város. A Kerékpárosbarát Iskola címért folyó versenyt pedig immár negyedik alkalommal hirdették meg.

Ünnepélyes keretek között adták át kedden a városházán a Kerékpárosbarát Iskola címet. Fotó: Bencsik Ádám

További kerékpárutak építését tervezik Békéscsabán

Ismertette, hogy 20 éve 17 kilométernyi kerékpárút volt Békéscsabán, most viszont immár 72 kilométer bicikliút áll a békéscsabaiak rendelkezésére, sőt 15 kilométeren vannak ezenfelül olyan létesítmények is, amelyek nem kimondottan kerékpárutak, viszont a burkolatra fel van festve, hogy ott kerékpárosok közlekedhetnek. Megjegyezte, KRESZ-parkok is vannak a városban, a Penza-lakótelepen, Jaminában, valamint a Lencsési lakótelepen a Manóvár óvodában.

Hozzátette, hogy az önkormányzat további kerékpárutak építését, valamint meglévő bicikliutak felújítását tervezi, van is egy ezzel kapcsolatos nyertes pályázat a TOP Plusz keretében. Újabb szakaszokat terveznek többek között a Kazinczy utcában – hogy teljesen összeköthessék a Szarvasi és az Andrássy utat –, a Szabadság téren, a Széchenyi utcában. Korszerűsítenék az elhasználódott kerékpárutat például a Petőfi utcában, a Tulipán utcában.

Versenyt hirdettek az általános iskolák számára

A jó infrastruktúra azonban nem elég ahhoz, hogy többen válasszák a kerékpárt, fontos a szemléletformálás is – tette hozzá Szarvas Péter polgármester, aki szerint ezt az üzenetet el kell juttatni a gyermekekhez és a felnőttekhez egyaránt. Az autómentes naphoz kapcsolódva ezért hirdettek versenyt az általános iskolák számára. Sikerként könyvelte el, hogy az intézmények komolyan vették a felhívást, a tanulók mellett a pedagógusok közül is sokan kerékpároztak.

A Kerékpárosbarát Iskola címet és az azzal járó 100 ezer forintot a Gerlai Általános Iskola nyerte el. Második és harmadik lett, és 80 és 50 ezer forinttal gazdagodott a Lencsési Általános Iskola és a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Mind a három intézményben a diákok és a pedagógusok nagyjából 70 százaléka az autómentes napon kerékpárral érkezett, majd távozott.