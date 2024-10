A társasházban élőknek nincs más dolguk, mint beengedni a sormunkaterv alapján dolgozó kéményseprőt, és hagyni, hogy elvégezze a munkáját. A kéményseprés ugyanis ingyenes.

A kéményseprés hiánya kéménytűzhöz vezethet. Fotó: MW-archív

– A családi házban élőknek, ha az ingatlanba nincs bejegyezve semmilyen gazdálkodó szervezet, szintén ingyenes a kéményseprés, viszont időpontot kell foglalni a katasztrófavédelem weboldalán az online ügyintézés menüpontnál, vagy telefonon – mondta el Várszegi György tűzoltó százados. Hozzátette, ha a kéményre gázüzemű fűtőberendezést kötöttek, akkor kétévente érdemes ellenőriztetni, ha szilárd tüzelővel működő fűtőeszköz van hozzá csatlakoztatva, akkor évente tanácsos szakembert hívni.

Tüzet okozhat a kémény elhanyagolása

– A családi házaknál ugyan nem kötelező a seprés, viszont ajánlott rendszeresen megnézetni a kéményt. Ahol szilárd tüzelőt használnak, de nem élnek az ingyenes szolgáltatással, ott különösen nagy a tűzveszély. Fokozza a bajt, ha nem megfelelő anyaggal, például szeméttel fűtenek. Ilyenkor korom és kátrány rakódik le a kémény belső falára, ami egyre vastagszik, és ha nem távolítják el, előbb-utóbb meggyullad. Nem szabad lakkozott, rétegelt, festett, nedves fával tüzelni, csak kellően kiszáradt, kezeletlennel. Begyújtáshoz a fekete-fehér papír alkalmas. A kéményseprők nemcsak ősszel, hanem bármelyik évszakban meg tudják nézni a kéményt, és ha szükséges, akkor kitisztítják – sorolta Várszegi György.

Jól jön a kéményseprés, a megelőzésre érdemes fókuszálni

A szóvivő hozzátette, a hideg időben gyakori a kéménytűz. Felhívta a figyelmet: az ingyenesség a gazdálkodó szervezetekre nem vonatkozik, a szolgáltatást kéményseprő cégtől kell megrendelniük, akik díjszabás szerint dolgoznak. Ha a gazdálkodó szervezet szilárd tüzelőanyaggal fűt, akkor évente, gázfűtésnél pedig kétévente kell ütemezni a seprést.

Fűtési mód változtatása előtt érdemes tájékozódni

Várszegi György elmondta, ha például gáz helyett fatüzelésre szeretnénk váltani, van teendőnk.

– Ha új fűtőeszközt kötünk be, új kéményt építtetünk, vagy a meglévőt átalakítjuk, felújítjuk, használat előtt meg kell rendelni a kémény műszaki átvételét, amelyért magánszemélyeknek, cégeknek is kötelező fizetni. Megfelelőségi nyilatkozattal nem rendelkező kéményt használni tilos, sőt, életveszélyes. A szabálytalan, hibás kialakítás miatt lakástűz, szén-monoxid-mérgezés is bekövetkezhet. Aki fűtési módot akar váltani, annak bizony érdemes előzetes kémény-felülvizsgálatot kérnie a kéményseprőktől. Ezzel elkerülhető, hogy bárki egy szabálytalan átalakításért, hibás kivitelezésért fizessen, majd a kötelező műszaki vizsgálat után nem megfelelő minősítést tartalmazó nyilatkozatot kapjon – részletezte Várszegi György.

