Íme, a recept

Hozzávalók:

80 dkg, lisztesre fövő burgonya

30 dkg liszt + a nyújtáshoz 5 dkg

1 evőkanál vaj + 10 dkg a pirított morzsához

1 db tojás

14 db érett szilva

14 db kockacukor

15 dkg zsemlemorzsa

1 evőkanál porcukor + a szóráshoz 6 evőkanál

Elkészítés: A burgonyát héjában megfőzzük, még forrón meghámozzuk és burgonyanyomón áttörjük. A langyosra hűlt masszát a liszttel, az egy evőkanál vajjal, a tojással és egy csipet sóval simára gyúrjuk. Ezután félujjnyi vastagra kinyújtjuk, és 14 négyzetlapra vágjuk. A szilvát megmossuk, leszárítjuk és kimagozzuk. A magok helyére 1-1 db kockacukrot teszünk. Egy nagy fazékban enyhén sós vizet forralunk. A szilvaszemeket a tésztalapok közepére helyezzük, és a sarkokat összecsippentjük. Lisztes kézzel gömbölyűre formázzuk a gombócokat, és a lobogó vízben főzzük kb. 15 percig. Közben a maradék vajat felforrósítjuk. Beleöntjük a zsemlemorzsát, tetszés szerint 1 evőkanál porcukorral édesítjük, és állandó keverés mellett világosbarnára pirítjuk. A gombócokat kivesszük a főzővízből, lecsepegtetjük, és megforgatjuk a vajas pirított morzsában.

Szilvás gombóc főtt nemrégiben a Csabai Szlovák Klubban is. Fotó: Bencsik Ádám

A szilva kedvelt gyümölcs pálinka esetében is

A szilvabefőtt, a lekvár mellett Békésben továbbra is a szilva vezet a pálinkák sorában. Nagy Árpád, a békéscsabai Árpád Pálinka Manufaktúra főzőmestere elmondta, korábban Békésben tíz üstből nyolc volt szilva, de mostanában, így ebben az évben is, nem így alakult.

– Hiába jó a gyümölcs cukorfoka, ha a vártnál jóval kevesebb termett – hangsúlyozta Nagy Árpád. – Ugyanakkor vannak fajták, ahol kevés gyümölcs maradt a fán, mert idő előtt lehullott a nagy hőség, a légköri aszály miatt.

A kék szilva ára egyre magasabb

A békéscsabai piacon felment a szilva ára, mert az érési szezonnak vége. Sokan azonban letárolták, és most dobják piacra, jellemzően 600–650 forint 1 kg szilva ára. Gyuricza Ágnes, az egyik stand eladója kiemelte, függ az ár a gyümölcs méretétől, faltájától is, de a legtöbben a kék szilva mellett teszik le a voksukat. Viszik a vásárlók a szilvát azonnali fogyasztásra, házi szilvalekvárnak is.