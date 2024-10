Minden évben október 1-jén tartják az idősek világnapját. 1990. december 14-én az ENSZ közgyűlése szavazta meg, és rögzítette határozatában, hogy október 1-je legyen az idősek nemzetközi napja. Először 1991. október 1-jén tartották meg az ünnepet. Pénteken a kaszaperi idősek is együtt ünnepelhettek.

A világnap alkalmából a kaszaperi időseket köszöntötték. A szerző felvétele

– Azóta világszerte éltetik ezt a hagyományt, ahogy mi is itt, Kaszaperen. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat – Virág Zoltán, a közművelődési intézmény vezetője e szavakkal üdvözölte a megjelenteket, majd Kun László polgármester arról beszélt, milyen sokat köszönhet a település a jelenlévőknek, ennek a korosztálynak.

Kaszaperi idősek sokat tettek a településért

– Kaszaper arculatán, az utcákon, a portákon is látszik, mennyit dolgozott és dolgozik ez a korosztály. Hajdan még sok jószág volt az udvarokban, a kerteket gondozták. A szép korúak ezt máig folytatják. Kőkemény és nehéz munkát végeztek egy életen át azért, hogy a felnövekvő generációnak, nekünk könnyebb és jobb legyen. Ezért is tartozunk hálával, köszönettel. Ennek az együttlétnek is ez a célja, hogy adhassunk. Ezzel a mai délutánnal, az együttlét örömével, a megvendégeléssel, a műsorral – fogalmazott a településvezető.

Balról Virág Zoltán és Kun László köszöntötte a rendezvény résztvevőit. A szerző felvétele

Tapasztalat, hagyományok, bölcsesség – ezek a fogalmak jutnak eszünkbe az idős emberek kapcsán. Ők azok, akik előttünk járnak, kemény munkával keresték a meg a kenyérre valót, neveltek gyermeket, építettek saját hajlékot.

Amikor elérkezett az idő, a stafétabotot átvették idős szüleiktől, majd a kezünkbe átadták, a bölcsesség megmaradt a szívükben. Ha tehetik, mondják el unokáiknak, a dédunokáiknak. Tanítsák, neveljék őket, lássák el őket jó tanácsaikkal.

Odafigyelés a mindennapokban is

– Jó lenne, ha ez a figyelem, az idősek világnapján túl, az év minden napján önökre irányulna, a szép korúakra. Ne szégyelljék ráncaikat, hiszen a ránc az a hely, ahol a mosoly lakozik. A mosolygós arcú idősektől pedig a mi napjaink is szebbek lesznek – osztotta meg gondolatait a kaszaperi idősek világnapi rendezvényén Olasz Mónika, a Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ intézményvezetője.