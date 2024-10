Kedden a turizmus-vendéglátás ágazatban, csütörtökön pedig a fa- és bútoripari, illetve építőipari ágazatban szervezett JóPálya vetélkedőt pályaválasztás előtt álló fiataloknak a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Amíg kedden a BSZC Zwack József Technikum és Szakképző Iskola, addig csütörtökön a BSZC Kós Károly Technikum és Szakképző Iskola tanműhelyeiben sorakoztak fel, majd oldották meg az izgalmas, jellemzően ügyességi, ám olykor fejtörést okozó feladatokat.

A JóPálya vetélkedő keretében egy egy négyzetméteres felületet is le kellett tapétázniuk a diákoknak. Fotó: Bencsik Ádám

A JóPálya vetélkedők révén játékos formában népszerűsítik a szakmákat

Mészárosné Szabó Anna, a kamara osztályvezetője elmondta, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott JóPálya vetélkedők révén játékos formában, jó hangulatban lehet a gyerekek figyelmét ráirányítani a szakmaválasztásra. Megjegyezte, hogy a szakképzésen belül főleg a technikum mellett döntenek a diákok, most tehát cél volt az is, hogy a hároméves képzéseket népszerűsítsék számukra. Kiemelte: a bizonyítvány megszerzése után ők is tehetnek majd érettségit, tehát a kapuk nyitva maradnak előttük is.

Jellemzően ügyességi feladatokat kaptak a gyerekek

A fa- és bútoripari, illetve építőipari ágazat szakmáit népszerűsítő versenyre szerte Békés vármegyéből 17 csapat nevezett, közülük a legjobb nyolcat hívták meg a BSZC Kós Károly Technikum és Szakképző Iskola Ipari úti tanműhelyeibe, a döntőre. A feladatok sokrétűek voltak: a gyerekek többek között modelleztek, tehát vízimalmot építettek és festettek; fából telefontartót készítettek; fakockákból tornyot állítottak össze; burkoltak; tapétáztak; eszközöket és különféle fafajtákat ismertek fel; de saccoltak és számoltak is.

Jól jött a JóPálya vetélkedő, pont burkolónak készül

Szeret festeni, ezért a vízimalom építése és festése jelentette számára a legizgalmasabb feladatot – mesélte Jordán Ruben, a Békéscsabai Baptista Általános Iskola nyolcadikosa. Hozzátette, élvezte azt is, hogy osztálytársaival, barátaival csapatban dolgozhat, megfelelő volt közöttük az összhang. A pályaválasztás előtt álló fiatal beszélt arról is, hogy burkolónak készül – tehát pont testhezálló volt számára a JóPálya vetélkedő –, mivel édesapja vállalkozóként ilyen munkákkal foglalkozik.