Mészárosné Szabó Anna, a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara osztályvezetője elmondta, hogy ötödik éve szerveznek JóPálya vetélkedőket hatodik, hetedik és nyolcadik osztályos diákokból álló csapatoknak. Négy éven át többféle ágazathoz kötődtek a feladatok, most viszont váltottak. Kedden a turizmus-vendéglátás ágazathoz kapcsolódó kihívásokkal találkoztak a fiatalok a BSZC Zwack József Technikum és Szakképző Iskola tanműhelyeiben.

A JóPálya vetélkedő keretében a diákok betekintést nyerhettek a turizmus-vendéglátás ágazat egyes szakmáiba, megmutatták, milyen cukrászok, szakácsok, pincérek lennének. Fotó: Licska Balázs

Húst sütöttek, tortát díszítettek, asztalt terítettek

Eke Ibolya, a békéscsabai középiskola igazgatója elmondta, hogy szakácsként húst fűszereztek és sütöttek, salátát készítettek a diákok, majd az elkészült étkeket tálalták is. A cukrászműhelyben egy előre elkészített tortát díszítettek a Halloween jegyében, marcipánból készítettek figurákat, de például mértékegységeket is váltottak. Pincérként terítettek, evőeszközöket ismertek fel, szalvétát hajtogattak, idegenvezetőként pedig arról számoltak be játékos formában, hogy mi mindent tudnak egyes országokról, tájakról.

A JóPálya vetélkedő révén sok mindent megismerhetnek a diákok

Kiemelte, hogy a JóPálya vetélkedő révén a diákok betekintést nyerhettek a középiskola életébe, megismerhették a tanműhelyeket, találkozhattak az intézmény oktatóival, az itt tanulókkal. Mészárosné Szabó Anna, a kamara osztályvezetője megerősítette, hogy lényegesen egyszerűbb bemutatni így egy-egy szakmát, ágazatot, intézményt, mintha csak beszélnének róla. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával megvalósuló JóPálya vetélkedő beleillik a kamara pályaorientációs, valamint a középiskola beiskolázási tevékenységébe is.

A gyerekek élvezték a JóPálya vetélkedőt, a kapott feladatokat

A turizmus-vendéglátás ágazati versenyre közel harminc csapat nevezett, és közülük egy szövegértési, illetve egy pályaorientációs kisfilmhez kapcsolódó feladat után a legjobb tízet hívták meg a Zwack tanműhelyeibe a vármegye minden szegletéből. A szakemberek tapasztalata szerint a diákok élvezték a kihívásokat, remek hangulat uralkodott, felszabadultan ténykedtek, nem görcsöltek rá a feladatokra, hogy mindez egy verseny. Közben rengeteg ismeretet szereztek, amelyeket aztán továbbadhatnak az iskolában diáktársaiknak, otthon pedig a szüleiknek.