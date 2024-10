A szakember ismertette azt is, hogy az őszi lomtalanításkor mit szabad és mit nem lehet kipakolni. Felhívta a figyelmet, hogy Békéscsabán is működik hulladékgyűjtő udvar, ahol hétfőtől szombatig – lakossági mennyiségben – térítésmentesen le lehet adni a veszélyes hulladékot, az elektromos berendezéseket és az autógumikat is. Szólt arról is, hogy miként változik a konyhai zöld- és élelmiszerhulladék házhoz menő gyűjtése Békéscsabán.