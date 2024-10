A Japán Napon elmondott köszöntőjében Dézsi János, a bibliotéka igazgatója kiemelte, könyvtáruk több mint 10 éve programszerűen törekszik arra, hogy nyitott szellemiségű közösségi térként szolgálja közönségét.

Dr. Görgényi Ernő és Ono Hikariko egyaránt felhívta a figyelmet a Japán Nap jelentőségére. Fotó: Kiss Zoltán

– Talán ennek is köszönhető, hogy 2013 márciusában itt alakult meg a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület – tette hozzá. – A szervezet kitűzött céljait rokonszenvesnek találtuk, amit az elmúlt években végzett munkájuk alátámasztott.

A Japán Napnak hagyományai vannak

Szólt arról, hogy 2021-ben a gyulai Japánkert Barátok Köre Egyesület projektjének köszönhetően létesült japánkert a könyvtár udvarán. Az attrakció mára a pihenést jelentő funkciója mellett garantált programként turisztikai vonzerőt is jelent.

– Így pár év alatt két olyan momentum is volt, ami a könyvtárt Japánhoz kapcsolja – folytatta a gondolatot.

A gyulaiak érdeklődőek

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere elmondta, Gyula egy sokszínű város, ahol nemzetiségek és vallások képviselői élnek együtt évszázadok óta.

– Az évszázadok alatt megtanultuk tisztelni egymás értékeit. Ebből fakad, hogy a gyulai polgárok fogékonyak és érdeklődőek más kultúrák iránt. Nagyszerű, hogy a japán kultúrának is vannak rajongói is városunkban, akik évről évre színvonalas rendezvényeket szerveznek, így gondoskodva arról, hogy mások is megismerhessék a felkelő nap országának hagyományait és értékeit – tette hozzá. – A gyulai Japán Nap idén is sokszínű programmal várta az érdeklődőket.

Számos érdekes program várta az érdeklődőket

A tartalmas előadások mellett volt harcművészeti bemutató, a résztvevők megismerkedhettek a japán kalligráfia, az origami és a hagyományos csomókötés művészetével, japán ételeket és italokat kóstolhattak, különleges és egyedi ajándéktárgyakat vásárolhattak. Sőt, még arra is volt lehetőség, hogy akik úgy gondolták, kimonót öltsenek.

Mint mondta, a helyszínválasztás nem volt véletlen, hiszen néhány éve a könyvtár, vagyis az egykori gyulai városháza udvarán a vidéki Magyarországon egyedülálló módon japánkertet alakítottak ki a gyulai Japánkert Barátok Köre Egyesülettel együttműködésben.

– Az említett egyesület mellett más civil szervezetek is foglalkoznak Gyulán a japán kultúrával, közülük is kiemelkedik a szombati programot megszervező MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület – hangsúlyozta.