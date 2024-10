Tíz évvel ezelőtt október 3-án, Szatmáriné Priskin Anita jaminai kocsmáros szenvedélyének hódolva indította el az Ízvadász Főzőklubot a Jaminai Közösségi Ház, frissen átadott konyhájában.

10 éve működik az Ízvadász Főzőklub a Jaminai Közösségi Házban, az évfordulót méltó módon ünnepelték meg Fotó: Beol.hu

Az akkori felhívás szerint a klub célja az volt, hogy új ízeket kutassanak fel, és más országok ételkülönlegességeit fedezzék fel. Emellett lehetőség nyílt új alapanyagok megismerésére és különböző konyhatechnikai eljárások elsajátítására. A legelső alkalommal India ízvilágát fedezték fel. Szatmáriné Anita vendéglátós diákként is már különböző nemzetek ételsorait állította össze. Társakra lelt a főzőklub asszonyaiban, s olykor egy-egy férfiban is, akik örömmel készítik el a legtávolabbi országok ételeit is a klubban, és legtöbben otthon is, a családjuknak.

141 ország 1356 ételét készítették már el az Ízvadász Főzőklubban

Emellett volt még 38 egyéb főzőnapjuk is. Főztek együtt hazánkban tartózkodó külföldi diákokkal, városvezetővel és volt diplomatával. A Jaminai Közösségi Ház 2010-ben nyitotta meg kapuit, négy évvel később újabb épületrész került használatba, egy további fejlesztés eredményeként. Az intézmény a Csabagyöngye Kulturális Központ telephelye. Az Ízvadász megalakulása óta folyamatosan az intézményben működik. A rendszeres kéthetenkénti találkozások csak a covid idején szüneteltek.

Különleges menüsort készítettek ez alkalommal is a klubtagok. Fotó: Beol.hu

Szatmáriné Priskin Anita elmondta, általában 7-8 féle ételt szoktak készíteni, és alapszabály, hogy mindenkinek meg kell kóstolnia az összes fogást. Csütörtökön sült paradicsomos fehérbabkrémlevest főztek, amit salsával és tortilla chipsszel fogyasztottak. Emellett készült szuvidált csirkemell, zöldségekkel, velouté mártással, valamint petrezselyemolajjal. A barbecue sült mellé édesburgonya köret, fetás saláta, illetve szotírozott gomba is készült.