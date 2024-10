Alig másfél héttel erdélyi körutazásuk után, az orosházi egyesület tagjai ismét buszra szálltak. Várta őket a hortobágyi túra, 2 napos. A Nyíregyházi Állatpark volt az első úti céljuk, kíváncsiak voltak a Nyírség fővárosára is. A városközpontban a hangulatos terek, az eklektikus és szecessziós stílusú épületek fogadták a túrázókat, a városháza előtt pedig az 1848-as emlékmű Kossuth Lajos szobrával. A tér másik oldalán a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház áll, amely az egri érsek adományaként épült 1902-ben. Érdekessége, hogy az oltárképet egy gyönyörű üvegablak helyettesíti.

Orosháziak, a hortobágyi túra résztvevői a híres hídnál

Fotó: BMH

Az állatparki fókashow, a jégvilág pingvinjei, a jegesmedve, de a mamutcsontváz és nagyon sok parklakó kínált látnivalót az orosházi csoportnak. Akkor még nem gondolták, hogy másnap hasonló élményekben lesz részük a Hortobágyon.

Hortobágyi túra rengeteg látnivalóval

Az orosházi születésű Medgyesi Gergely – több útitárs egykori tanítványa, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatója – fogadta az orosháziakat, akik pusztai szekerekre ülve kijutottak a szürkemarhák legelőterületéhez, majd egy lovasbemutató is várta őket. A ménesben megnézhettek egy különleges fekete hintót, amin Kossuth és Ferenc József is utazott egykor, majd az értékes lófajta, a nóniuszok istállójába tértek be.

A Hortobágyi Csárdában stílusosan gulyásleves volt a menü ízes buktával. A kilenclyukú híd kihagyhatatlan látványossága a vidéknek.

– Rengeteg érdekes történetet hallottunk a Hortobágy életét bemutató pásztormúzeumban, a látogatóközpontban pedig a darvak életét bemutató filmet vetítették le nekünk.

Hazakísérte a túrázókat a Szuperhold

A hortobágyi állatparkban megetettük almával a híres ázsiai vadlovakat, közvetlen közelről megfigyelhettük a farkasokat, az aranysakálokat, a vaddisznókat, a barátságosnak látszó vadmacskát, és a rengeteg madarat – gólyákat, pelikánokat, sólymokat, baglyokat, réti sast, karvalyt –, amelyek többsége – a sérülése miatt – a Nemzeti Parkban talált menedéket. Mozgalmas és rendkívül tartalmas két nap után elbúcsúztunk vendéglátónktól és a pusztától, hazaindultunk. Már lemenőben volt a Nap, ám egy rövid útszakaszon a Szuperhold is elkísért minket. Mindkét nap ajándék volt számunkra a sok napsütés és a nagyszerű élmények miatt – mesélte Makuláné Gulicska Valéria, az egyesület elnöke.