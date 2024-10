A halálfejes szender lepke hernyóját Békéscsaba „Jamina” városrészében, egy családi ház kertjében találták. A sziklakertből mászott elő, s vélhetőleg a konyhakertben termesztett paradicsom, illetve burgonya ültetvényeken fejlődhetett ki. Békéscsaba térségében ez az első, általunk ismert adata a fajnak. Néhány évvel ezelőtt (2019-ben) Dévaványán, a KMNPI Túzokvédelmi Állomásának kéményéből került elő egy kifejlett lepke - számolt be a hírről a nemzeti park a honlapján.

Halálfejes szender lepke hernyóját találták meg egy békéscsabai kertben. Fotó: Koszta Mihály Krisztián

A halálfejes szender nőstényei hazánkban is rendszeresen raknak tojásokat

A halálfejes szender egy mediterrán és szubtrópusi elterjedésű faj, melynek egyedei Magyarország területén rendszeresen megjelennek vándorlásuk során. A nőstények hazánkban is szoktak tojásokat elhelyezni, főként a burgonyafélék családjába tartozó növényfajok szárán. Az imágókat nagyon nehéz megtalálni, mert főként éjszaka mozognak, a nagyméretű hernyókat viszont könnyebb. Nagy és erőteljes testű faj. A feje nagy és lapos, melyen nagyméretű szemek ülnek. A csáp is vastag a hosszához képest. A tor barnás-bársonyfeketés. A toron megfigyelhető a „halálfejre” emlékeztető fehéres-sárgásfehér színű mintázat. A potrohgyűrűk kétoldalt élénk aranysárga színűek és szőrözöttek. Hernyóinak testhossza akár a 10 cm is elérheti. A testük alapszíne sárgás, sárgászöld, melyeken kék színű keresztsávok láthatók. A hernyók a talaj 20-30 cm mélységében bábozódnak be az ősz folyamán. Az erős talaj menti fagyok viszont elpusztíthatják őket.