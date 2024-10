Rengeteg élménnyel tértek haza a békéscsabai Szeberényi Gusztáv Adolf evangélikus gimnázium tanulói Szegedről. A Kutatók éjszakáján a diákok több tudományos előadást is meghallgattak, emellett a laboratóriumi munkában is kipróbálták magukat. Különféle anyagokat azonosíthattak, hajzselét készíthettek, sőt még az orvostanhallgatók egyik szimulációs eszközét is kipróbálhatták. A csapat a programkavalkádban rövid városnézésre is szakított időt – írták az intézmény Facebook-oldalán.

Rengeteg élménnyel tértek haza a fiatalok Szegedről

Forrás: Facebook/evangélikus gimnázium