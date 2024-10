A Magyar Honvédség a honvédelmi nevelés, valamint a sport és az egészséges életmód népszerűsítése érdekében a Honvédelmi Minisztérium 2014 óta, így ebben az évben is meghirdette az Országos Haditorna versenyt a diákok számára, melynek a Békés vármegyei döntőjét a repülőtéren rendezték meg. A békéscsabai versenyt a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 14. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda és a Magyar Tartalékosok Szövetsége Békés Vármegyei Szervezete (MATASZ) szervezte.

Különböző honvédelemhez kapcsolódó feladatokban próbálhatták ki magukat a fiatalok a haditorna keretében. Fotó: Dinya Magdolna

Sok évre visszanyúló hagyománya van a Békésben a Haditorna versenynek

Ebben az évben már 23. alkalommal szervezték meg a versenyt a diákok számára. A szerbiai Zrejanin és Békéscsaba között 1966 óta meglévő testvérvárosi kapcsolat szorosabbá válik a két tartalékos szervezet együttműködésével. Az együttműködési megállapodást Tanja Dulović, a Zrenjanini Tartalékos Katonatisztek szervezetének elnöke és Nagy Zoltán nyugalmazott állományú ezredes, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Békés Vármegyei Szervezetének elnöke írta alá.

A versenyen 20 középiskolai és 20 általános iskolai csapat mérte össze a tudását és edzettségét

Gulyás László nyugalmazott állományú alezredes, a MATASZ Békés Vármegyei Szervezet alelnöke elmondta, a verseny elsődleges célja a fiatalok honvédelmi nevelése. Minden évben jól felkészült csapatok érkeznek a megmérettetésre, és a vármegye legjobb csapata képviseli majd a régiót az országos döntőben.

Juhász László százados, a Magyar Honvédség 14. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda megbízott irodavezetője kifejezte, hogy két különböző korosztály versenyez, eltérő pályákon. A korcsoportok számára megfelelő kihívásokat nyújtottak a versenyszámok. A középiskolások körében népszerű volt a mátrix futás és az akadálypálya, amely szintén komoly kihívásokat tartogatott. Emellett gyakorló kézigránáttal dobtak célba és lézerfegyveres lövészet is szerepelt a megmérettetésben. Az általános iskolásoknak is számos feladatban, többek között íjászatban és airsoft lövészetben is össze kellett mérniük tudásukat.