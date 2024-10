Juhász László százados, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 14. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda megbízott irodavezetője elmondta, hogy már hosszú évek óta aktívan részt vesznek az országos hadisír-karbantartási programban. A katonák kiemelt feladatának tekintik a háborúkban elhunyt hősi halottak emlékének ápolását és sírjaik gondozását. Mely a temetők fenntartóinak is feladata, de a honvédség szintén magáénak érzi ezt a küldetést. Évente három alkalommal végzik el a hadisírok karbantartását országszerte, így Békésben is. Kedden délelőtt a békéscsabai, a Tabáni evangélikus temetőben folytattak karbantartási munkákat, ahol szintén sok hősi halott katona nyugszik.

Hadisírokat gondoztak Békéscsabán Fotó: Beol.hu

A karbantartás mindig az évszaknak megfelelően zajlik a hadisíroknál

Jelenleg a hadisírok körüli munkálatok során főként a lehullott falevelek és faágak összegyűjtésére, valamint a sírok környékének alapos megtisztítására összpontosítottak. Emellett, ha szükséges, a sírköveket gondosan lemossák, hogy eltávolítsák a szennyeződéseket és a mohát. A rendezett megjelenés érdekében a sövényeket is megnyírják, és a sírköveken lévő, idővel megkopott betűket újrafestik, hogy az emlékhelyek tisztelete és méltósága fennmaradjon. Ezek a munkálatok nemcsak esztétikai célokat szolgálnak, hanem azt a fontos üzenetet is közvetítik, hogy az elhunyt hősök nyughelyeit folyamatosan megbecsülik. Fontos, hogy a hősi halott katonák emlékét és sírhelyeit gondozzák, hogy a távol élő hozzátartozók is érezzék, gondoskodnak a nyughelyekről.

A hadisírok gondozásában kivette szerepét Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 14. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda, a Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóalj kijelölt állománya, valamint középiskolás diákok és kadétok, a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégiumból, illetve a Békéscsabai SZC Kemény Gábor Technikumból.