A pénteki program a művelődési központban kezdődött rendhagyó történelemórával, ahol dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere mondott köszöntőt, és idézte fel a gyulai németek betelepülését, a gyulai németek történelmét.

A gyulai németek betelepülésének 300. évfordulója alkalmából számos programot szerveznek ezekben a napokban. A művelődési házban dr. Görgényi Ernő is felelevenítette a németség gyakran regényes történelmét. Fotó: Petróczki Gábor

Gyulai németek betelepülése: dolgozni érkeztek

– Az első német telepesek dolgozni jöttek hozzánk. Arra vállalkoztak, hogy újjáépítik a várost, újjászervezik az életet, megint művelhetővé teszik a földeket, és ipart teremtenek – fogalmazott beszédében a polgármester. – Részt vállaltak abból a heroikus munkából, amelynek eredményeként végül a magyarokkal és a románokkal együtt felvirágoztatták városunkat. És azóta többször is újjá kellett építeni Gyulát, többször is újra kellett kezdeni mindent az árvizek, a tűzvészek vagy éppen a történelem szeszélye folytán. De a gyulaiak mindig talpra álltak, mindig újrakezdték, és ebben nélkülözhetetlen, meghatározó szerepe volt a gyulai németeknek, a gyulai németek munkakultúrájának, mesterségbeli tudásának és hitének.

Újjá kellett építeni Gyulát

Dr. Görgényi Ernő szólt arról, hogy miért kellett újjáépíteni Gyulát 1724-ben.

– A város nem a török hódoltság alatt pusztult el, hanem a visszafoglalás és a háborút követő felfordulás következtében – folytatta a gondolatot. – Mi, akik nyolc évtizede békében élünk, akik egy békés világba születtünk, nem tudjuk, hogy mik a háború valódi következményei. A gyulai vár 1695-ben szabadult fel a török megszállás alól, tíz éves ostromzár után. A tíz év alatt teljesen elpusztult a város környéke. A katonák és a nyomukban járó martalócok felégették a községeket, elüldözték a lakosságot, nem maradt, aki művelje a földet, alakítsa a tájat. A Körösök és más vízfolyások visszavették az uralmat a békési tájon, a vidék elmocsarasodott, elvadult. Eközben a török távozása után a várban maradt rác katonák módszeresen kirabolták, és legyilkolták a még megmaradt magyar lakosságot, s ugyanígy a harcok után visszaszállingózó magyar családokat. A Rákóczi-szabadságharccal együtt járó hadműveletek is okoztak pusztulást, teljesen megszűnt a közbiztonság. Végül befejeződött a szabadságharc, és eltűntek a rácok is. Városunkba visszaköltözött 15-20 református magyar család, 20 katolikus magyar család, és itt maradtak román családok is. A gyulai uradalom új birtokosa 1720-tól Harruckern János György lett.