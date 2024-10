A gombák lebontó szerepe nagyon fontos a természet folyamataiban. Vannak köztük olyanok, amelyek más élőlényekkel szimbiózisban élnek, de akadnak élősködők is. A ritkább fajok értékét és jelentőségüket az is mutatja, hogy hazánkban jelenleg több mint 50 gombafaj áll természetvédelmi oltalom alatt – adták hírül a Körös-Maros Nemzeti Park weboldalán.

A gombák életét bemutató tárlat október 31-ig látogatható Fotó: KMNPI

A gombák nélkülözhetetlenek az élővilág rendszerében

A látogatóközpontban megtekinthető kiállítás anyagából megismerhetjük a gombák életét, szaporodását, egyedfejlődését, s a természetben betöltött szerepüket. Olyan szakmai kifejezések jelentését is megtudhatjuk, mint például a gombafonál, vagy a mikorrhiza kapcsolat. Színes, grafikus ábrák segítségével képet kaphatunk arról, milyen a különböző gombák kalapjának felszíne, a lemezek állása, gallérjuk elhelyezkedése.

A tárlat hasznos ismereteket nyújt a gombák gyűjtéséről, fogyasztásáról

Szó esik a legismertebb fajokról is, például a nagy őzlábgombáról, a mezei szegfűgombáról, a mezei csiperkéről és az ízletes vargányáról. Megismerhetjük ezek legfontosabb jellemzőit és élőhelyüket. Nagyobb csoportokat is kiemeltünk, például a fákon élő gombákat (késői laskagomba, süngomba, pisztricgomba), a galamb- és rókagombákat, galócákat, vargányákat és tinórukat.

A tárlat hasznos ismereteket nyújt a gombák gyűjtéséről, fogyasztásáról. Fotó: KMNPI

Különböző formákban jelennek meg a természetben

A tárlat befejező részében néhány különlegességre hívjuk fel a látogatók figyelmét. A gombák ugyanis különböző formákban jelennek meg a természetben, vannak például csészeformájúak, s akadnak olyanok is, amelyek úgy néznek ki, mint egy korall. A méretekben is igen jelentős eltérések figyelhetők meg. A tablókon bemutatott kiállítási anyag mellett emberméretű gombák is segítik még e különleges élőlények megismerését.