Egyesült a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola a korábbi Kner Imre Gimnáziummal

2014-ben a gimnázium a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásába került, és ezzel lehetőség nyílt arra, hogy egyesüljön a helyi Szent Gellért Katolikus Általános Iskolával. Az emelt óraszámú nyelvi képzés mellett helyet kapott az általános gimnáziumi képzés keretében megjelent sport osztály és a belügyi rendészet. Az intézmény továbbá csatlakozott a Honvéd Kadét Programhoz is.

Tímár Erzsébet, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium főigazgatója Fotó: Beol.hu

Toldi Balázs polgármester kiemelte, hogy az iskola az elmúlt 70 év alatt hatalmas átalakulásokon ment keresztül, de az alapvető célja és értékei nem változtak. Mindig az volt a legfontosabb, hogy olyan diákokat neveljenek, akik tanulmányaik befejezése után hasznos tagjai lesznek a társadalomnak, pozitív gondolkodású emberekként helytálljanak a folyamatosan változó világban. Az intézmény továbbra is nyitott és értékekben gazdag iskola, ahol a tartalmi sokszínűség, az újdonságokra való nyitottság és a komoly követelményrendszer biztosítja a diákok sikeres fejlődését. Ezt bizonyítják az iskola korábbi tanulóinak sikeres életútjai is, akik az élet különböző területein állják meg a helyüket.

Dr. Lipcsei Imre főigazgató, Czank Gábor esperes és Tóth Ferenc, az intézmény egykori igazgatója szintén hangsúlyozták az ünnepségen, hogy milyen fontos megemlékezni az intézmény 70 éves fennállásáról és 10 éves egyházi működéséről.

Tantermet neveztek el Szabó Ernőről

Szabó Ernő tiszteletére egy tantermet neveztek el az iskolában, amelynek névtáblája immár a tanterem melletti falon díszeleg. Az osztályterem egy iskolatörténeti kiállítást is magában foglal, amely az intézmény korábbi életét és régi emlékeit mutatja be. Az iskola közössége ezen kívül egy időkapszulát is készített, amelybe jelentős üzeneteket helyeztek el, hogy azokat a jövő generációinak továbbítsák.