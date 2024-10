Békéscsaba számíthat a beruházások befejezésére

A Modern Városok Program keretében több beruházást is megvalósított Békéscsaba az elmúlt években, vannak azonban olyan projektek, amelyeket forráshiány miatt nem fejeztek be. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Beol.hu kérdésére elmondta, hogy amikor beruházási stopot rendeltek el, akkor sem töröltek projekteket, ezt egyértelművé tették. Azt szeretnék, hogy ne legyenek félbemaradt vagy csak papíron megtervezett fejlesztések, mindent befejeznének, erre számíthat Békéscsaba is.