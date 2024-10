Az állatvédelmi országos programsorozathoz csatlakozva, olyan tematikájú előadást szerveztek az újtelepi óvodába, ami kapcsolódik fő profiljukhoz, a környezettudatos gondolkodásmód megalapozásához, madárbarát tevékenységeikhez.

Galambokkal ismerkedtek a mezőhegyesi ovisok

Forrás: Facebook

A Békéscsabai Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület bemutatója, Malatyinszki Róbert tenyésztő jóvoltából, lenyűgözte a kicsiket. Az egyesület több mint száz éves múltra tekint vissza, s jelenleg 52 tagja van.

A tenyésztő olyan különleges galambfajtákat mutatott be a gyermekeknek, mint például a parókás, a kínai, vagy a pávagalamb és a magyar postagalambok. Megismerkedtek a galambtartás alapjaival, a madárgyűrűzés jelentőségével. Az ovisok kézbe is vehették és megsimogathatták a szebbnél szebb szárnyasokat, ami hatalmas élmény volt számukra – számoltak be az ÁMK közösségi oldalán.