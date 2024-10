A gádorosi önkormányzatnak kiemelt célja a gádorosi útfejlesztés folytatása. Ennek egyik állomása a szombati nap: dr. Szilágyi Tibor polgármester és Erdős Norbert, a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője három gádorosi utcát hivatalosan is átadott a lakosoknak, a forgalomnak.

Erdős Norbert, Mészárosné Dobó Nikolett és családja, dr. Szilágyi Tibor vágta a szalagot.

Fotó: A szerző felvétele

– A munkával elkészültünk a három leghosszabb utcában, és örömmel jelentem be, átadjuk a lakosságnak a megújult belterületi útjainkat. Bruttó 200 millió forintot fordíthattunk a 3 utca felújítására. Az önkormányzat 2022-ben nyerte el a beruházáshoz, a 3 utca újraaszfaltozásához szükséges forrást. Összesen több mint 2500 méter hosszúságban újítottuk fel ezeknek az utcáknak a burkolatát. A kivitelezőnek külön köszönetet kell mondanunk, mert jó minőségű munkát végzett.

Folytatódik a gádorosi útfejlesztés

– A gádorosi útfejlesztés 5 éve kezdődött el, a Magyar Falu Program jóvoltából. Akkor nyertük az első pályázatot, majd a folytatásban is állandóan pályáztunk, mert úthálózatunk komoly megújításra szorul – nyilatkozta az átadás előtti sajtótájékoztatón dr. Szilágyi Tibor polgármester. Még 20-25 kilométernyi út vár felújításra a településen.

Erdős Norbert kiemelte, a 200 milliós, 3 utcát (Dobó, dr. Hidasi, Szőlő) érintő fejlesztés kapcsán megkérdezhetik a lakosok, miért ezekre esett a pályázó önkormányzat választása – mert komoly közlekedésszervezési elvet is figyelembe vettek. Ezek az utcák ráadásul a településen a leghosszabbak. 15 parkoló is épült a sportpálya mellett – tette hozzá a politikus, majd a Dobó utcán, ahol 514 méteren hosszan újították fel a burkolatot, egy ott lakóval, Varga Jánossal közösen ünnepélyesen is átvágták a szalagot.

A gádorosi útfejlesztés a lakosokat szolgálja

– A Dobó utca keskeny. A Szappanos Mihály Sportpályára érkezők gyakran az út szélére parkolnak. A kialakított parkolókkal ezen a helyzeten is javítani szerettünk volna – indokolta a parkolók létjogosultságát ezen a helyen a polgármester.

A dr. Hidasi László utcában a képviselőhöz és a polgármesterhez a Podmaniczki család csatlakozott. Erdős Norbert gratulált a kivitelezőnek, hiszen 915 méter hosszú, kiváló minőségű utat avathattak fel.