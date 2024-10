Modern takarítógépet szerzett be a város

Szólt arról, hogy egyre rendezettebbek a közterületek Békéscsabán, és hogy az önkormányzat további lépéseket tesz. A városgazdálkodási kft. beszerzett egy modern takarítógépet, amely 1,4 és 2,4 méter közötti szélességben dolgozik, a járdákat, a kerékpárutakat, a belvárosi területeket lehet vele rendben tartani. November elején áll üzembe, azt követően lehet majd vele találkozni. Mint mondta, elképesztő mértékű feladatot ad most a falevelek összegyűjtése, ebben is segít a takarítógép. Felhívta a figyelmet, hogy jogszabály szerint magáningatlanok előtt a lakók feladata rendben tartani a közterületet, ami vonatkozik a fűnyírásra, de a falevelek összegyűjtésére is.