Szelezsán György, Elek polgármestere Facebook-oldalán számolt be az eseményről. Mint írta, a rendezvény fő célja az volt, hogy hangsúlyozzák a sport, az egészséges életmód fontosságát és a közösség összetartó szerepét. Különösen fontosnak tartotta kiemelni, hogy minden eleki sportegyesület és közösség, valamint a helyi iskolák és óvodák is képviseltették magukat, példát mutatva mindannyiuk számára. A polgármester az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal futócsapatában és egyéni számban is futócipőt húzott. Szelezsán György hangsúlyozta, egy ilyen rendezvény elsődleges célja, hogy tegyenek az egészségükért, tartozzanak jó közösségekhez, és érezzék jól magukat. Az esemény a céljukat tökéletesen szolgálta – emelte ki.

A polgármester megköszönte a szervezésben nyújtott segítséget minden önkéntes segítőjüknek, különösen az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal munkatársainak, a Városüzemeltetés dolgozóinak, a Napközi Konyha dolgozóinak, képviselő-társainak, az Elek Város Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak, az eleki és más településről érkező polgárőröknek, valamint a rendőrség munkatársainak. Továbbá köszönetet mondott a támogatásért a Gyulai Egészségfejlesztési Irodának, a Fortolit Kft-nek, az Ildikó Csemegének, és az ingyenes masszázs szolgáltatásért az Erudionett Kft. csapatának. Hozzátette, a program az Aktív Magyarország Élmény-és Szabadidősport program támogatásával valósult meg. Végül, de nem utolsósorban, a városvezető megköszönte minden nevezőnek a részvételt és a jó hangulatot.