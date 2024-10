– A legjobb azért, mert élményt és mosolyt ad. A leghasznosabb azért, mert segítünk, támogatunk és helytállunk. A legszínesebb pedig azért, mert olyan emberek, akik a mindennapokban nem is beszélnek egymással, idejönnek, és ahogy tavaly is láttuk, ha kell, egymást húzzák be a célba – emelte ki.

Dr. Takács Árpád (jobbra) maga is részt vett a jótékonysági programon, 6 kilométert futott le. Fotó: Lehoczky Péter

A főispán felelevenítette, hogy az első jótékonysági futáson 400-an, a másodikon 500-an, a harmadikon 600-an álltak rajthoz, idén pedig több mint 800-an vettek részt az eseményen. Négy tízéves fiatalember is volt az indulók között, akik a felnőttek között álltak rajthoz, egyik közülük 12 kilométert futott le.

A főispán szólt a legekről is