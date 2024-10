Mi a helyzet a vasútállomásnál és a Kossuth téren?

A vasútállomásnál lévő parkoló úgynevezett P+R parkoló, azonban más céllal is parkolnak ott autósok, például a környékben lakók is ott teszik le a járműveiket. Nappal szabálytalanul is parkolnak ott, annyira telített a parkoló, de a férőhelyek 60 százaléka éjjel ugyancsak foglalt. Azt javasolták, hogy a vasútállomásnál lévő parkoló legyen elkerített és őrzött, és így lehetne díjat is szedni a parkolásért, jelenleg alkalmanként maximum 380 forintot.

Vizsgálták a szakértői anyagban a Kossuth téren és a környékben lévő parkolókat. A Kossuth téri parkoló 80 százalékos telítettséggel működik a napszakok többségében, a Gőzmalom téri 30-40 százalékossal, a Derkovits sori és a Kiss Ernő utcai pedig 40 százalék alattival. A parkolók kihasználtsága tehát nem jelentős, egy-egy rendezvény esetében azonban hiány mutatkozhat.

A kórház és a piac környékén is vizsgálták a parkolást

Megnézték, hogy a mi a helyzet a kórház környékén a parkolással. A Dedinszky utcában lehetne bővíteni, valamint a Kórház és a Dedinszky utcák sarkán lévő zöldterületen lehetne 60-70 parkolót kialakítani. A Kórház utcát be lehetne vonni a parkolási övezetbe, azonban csak a Dedinszky utcával és a Dedinszky utcai kórházi parkolóval együtt, ebben viszont egyeztetni kell a kórházzal.

Vizsgálták a piac környékét is, hogy lehetne-e itt bővíteni a parkolási övezetet. Bár piaci napokon a parkolók telítettsége elérheti a jogszabályban előírt százalékot, nem piaci napokon nem. A parkolóházat pedig csak akkor lehetne fizetőssé tenni, ha a közterületen is fizetős a parkolás. Megállapították azt is: piaci napokon a legközelebbi parkolók jelentős részét nem a vásárlók, hanem a kereskedők veszik igénybe, a vásárcsarnoknál pedig rengeteg a szabálytalankodó autós.

Drágább lehet, szombaton is fizetőssé válhat a parkolás

Békéscsabán a parkolási övezetet két részre kell bontani: van a kiemelt övezet és a normál övezet, előbbiben jelenleg 510 forintot, utóbbiban pedig 460 forintot kell fizetni óránként a parkolásért. Azt javasolták, hogy legyen drágább a parkolás, azaz normál helyett legyen kiemelt övezet az Andrássy úton, a Kinizsi, a Munkácsy, a Katona, a Mednyánszky, a Gyóni Géza és a Haán Lajos utcákban.