A fokhagymás lángos mellett sajtos-tejfölös, kolbásszal, gombával, sajttal, bacon szalonnával töltött finomságokat is fogyasztott a három, vendéglátóipari főiskolán tanuló diák, valamint két tanáruk. Kísérőjük Farkasinszki Adél, mégpedig a bázisuk, a Békéscsabai Szakképzési Centrum Zwack József technikumának tanára volt.

A fokhagymás lángos mellett más ízesítésűeket is megkóstoltak a csabai piacon

Fotó: Bencsik Ádám

A presszókávét is jéggel isszák, cukor nélkül

A tanárnő is megerősítette, a tanulói csereprogram keretében, a gasztronómia jegyében Vietnámból, Ho Si Minh-városból érkezett az ötfős delegáció Békéscsabára nemrégiben. Az iskolában egyhónapos szakács, cukrász szakmai gyakorlatot teljesítenek. A programot az az együttműködési megállapodás tette lehetővé, amely a Békéscsabai Szakképzési Centrum és a Saigontourist Hospitality College között született 2023-ban.

A lángos mellé ásványvizet, kávét, kólát is kértek, de a kiszolgáló hölgy meglepődött, hogy a presszókávét is jéggel isszák, cukor nélkül. Amikor a „kerisek” voltak kint Vietnámban, hazatérve elmondták, a 41 fokos csúcshőmérséklet sem volt ritka, estére is maximum 29 fokra hűlt le a levegő. Többször is látták a kijelzőkön, hogy 82 százalékos a páratartalom. Nem csoda tehát, hogy mindenbe jeget raknak, és vödrökkel járnak körbe. Ahol már kevesebb a jég, oda még tesznek. Kedvencük a jeges zöld tea.

Megtudták a vietnámi vendégek, hogy mi a hungarikum

Ízlett a vietnámi vendégeknek a lángosban a csabai kolbász is. Elmondták, náluk is van hasonló, de az virsliszerű. Amiben viszont egyezés van, azok a zöldségek. Sárgarépát, újhagymát, póréhagymát, paradicsomot, uborkát ugyanúgy használnak, mint nálunk, viszont náluk a paprika a chilinél kezdődik, a tölteni valót nem is ismerik. Amit még szinte mindenbe tesznek, az a koriander.

Fotó: Bencsik Ádám

Farkasinszki Adél elmagyarázta a vendégeknek, hogy a lángos tavaly óta hungarikum. Persze, arra is szükség volt, hogy a tanulók és tanáraik megértsék, mi is az a hungarikum. A magyarság csúcsteljesítményét jelölő gyűjtőfogalom, amely olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelez, amely a magyarságra jellemző tulajdonság, egyediség, különlegesség és minőség.