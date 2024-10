A városi könyvtárat a napokban újra megnyitották

A munkálatok során kicserélték a nyílászárókat, felújították a mosdókat, kialakítottak egy új raktárhelyiséget, és jelenleg is zajlanak külső átalakítások melyek az épület homlokzatát érintik. Az elmúlt időszakban több korszerűsítést is végeztek a könyvtárban, mint például a fűtésrendszer modernizálását és napelemek telepítését. Most olyan hiánypótló munkákat végeztek, amelyek még indokoltak voltak. Maga a projekt nem csak a könyvtárat érinti, hanem két másik kulturális intézményt is. A Szent Antal Népháznál napelemeket telepítenek, valamint belső átalakítások is várhatóak. A Kállai Ferenc Művelődési Központban pedig a próbatermeket fogják felújítani, és a nagyterem színpada mellett található öltözők is modernizáláson esnek majd át.