Az Ádász Istvánnal, fehér bottal megtett közös, hétfő reggeli sétánkat a Csabagyöngyénél kezdtük. A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének elnökét a kulturális központ és a Munkácsy múzeum közötti gyalogos átkelőhelyen semmilyen hangjelzés nem segítette. Nemlátóként talán pont emiatt közlekedik kevésszer egyedül. Napközben általában kollégája, Szabó István kíséri útjain.

Ádász Istvánhoz és kísérőjéhez csatlakoztunk hétfőn egy fehér bottal megtett sétára. Fotó: Beol.hu

A fehér bot használójának a járda taktilis jelzése, a lámpa hangja segít

– A múzeum felé a járda taktilis jelzései jók, ám sok az úthiba, ami zavaró. A megállító pöttyök sávja keskeny, ha vastagabb a cipőm talpa, nem is igazán lehet érezni a kidomborodásokat – sorolta. Fehér bottal a kezében is dinamikusan haladt, közben ecsetelte: van ellenpélda is, a Kazinczy utca új áruháza közelében például hangjelzéssel ellátott modern lámpa működik.

– A hozzám hasonlóan vak, vagy a gyengénlátó a nála lévő, olcsón megvásárolható kis szerkezetet kell, hogy megnyomja. Ezzel jelzi, hogy át akar kelni. A műszer érzékel, a lámpa beszél, minden flottul megy – sorolta gondolatban ott járva, miközben lábunk még a katolikus templomnál hagyott nyomot. Irányt váltottunk a Kossuth tér felé, sétapartnerem ekkor leszögezte, a sorstársak számára az az optimális, ha van padka az úttest szélén. (A mozgássérülteknek és a kismamáknak meg persze lejáró). Így a könnyebb érzékelni a veszélyt, így a biztonságosabb.

Az Evangélikus Nagy- és Kistemplomok harangjának kondulását a Balassinál pergős népzene váltotta fel. Mi is szaporábbra vettük a lépteinket, hogy ne fázzunk, aztán a Lutheren végre elvették a napsugarak a reggel csípősségét.

Támpontot jelent a látó segítő, az illat, a zaj

– A támpontokat nekünk az illatok, az épületekből kiszűrődő hangok, a városi forgalom zajai jelentik. Látó vezető nagymértékben megkönnyíti a közlekedésünket, hiszen bármikor segítséget kérhetünk tőle. Ha összeszokott párost alkotunk, akkor már félszavakból, apró mozdulatokból is megértjük egymást. Így van ezzel a vakvezető kutya és gazdája is. Egyedül viszont más. Óriási a kihívás, vadidegen helyen főleg, de ismert környezetben is nagyon óvatosnak kell lennünk, hiszen folyton változnak a körülmények. Módosul a közlekedés intenzitása, idővel romlik az útburkolat. Kihelyeznek újabb akadályokat, táblákat, időnként a járdán is felbukkannak a kerékpárosok. A csendes veszélyt jelentő rolleresekről már ne is beszéljünk – sorolta Ádász István. A Luther utcai kereszteződés lámpája épp a mondandója végén váltott pirosról zöldre.