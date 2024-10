Békéscsaba is érintett több település mellett az úgynevezett Life projektben. A levegőminőség javítását célzó program keretében telepítettek például mérőállomást Jaminában, a rendelőintézetnél. A berendezés által mért adatok pedig, illetve az, hogy milyen Békéscsabán a levegő minősége, megtekinthetők a HungaroMet Zrt. honlapján. Úgy volt, hogy a projekt keretében CsaBi néven egy közösségi kerékpáros rendszert is kialakítanak Békéscsabán. Egyeztettek azonban többször is az elmúlt időszakban, és a város lehetőséget kapott arra, hogy helyette inkább egy nagyszabású erdősítési, fásítási programot valósítson meg, ahogy azt egyébként eredetileg is tervezte.

Opauszki Zoltán tanácsnok beszélt arról, hogy nagyszabású erdősítési, fásítási program indul Békéscsabán, így megmentik a CsabaParkban a parkerdőt is

Fotó: Licska Balázs

Eddig nem látott erdősítési, fásítási program indul Békéscsabán

A téma így került a minap a városi közgyűlés elé. Szarvas Péter polgármester az ülésen, majd azt azt követő sajtótájékoztatón is kiemelte, hogy egy nagyon komoly erdősítési, fásítási program indul Békéscsabán, több helyszínt érintve, és jelezte, hogy nemcsak telepítenek fákat, hanem azok fenntartásáról is gondoskodnak a projekt keretében.

A cél az, hogy javítsák a levegő minőségét

Opauszki Zoltán önkormányzati képviselő, a város környezetvédelemért és turisztikáért felelős tanácsnoka elmondta: az alapvető cél az, hogy a levegő minőségét javítsák, a szálló por mennyiségét csökkentsék. Ezért is jelöltek ki az önkormányzat rendelkezésére álló területek közül olyan városszéli részeket, amelyeknél az erdősítési, fásítási program révén meg lehet akadályozni, hogy a szálló por a szántóföldekről nagy mértékben bekerülhessen a városba. Úgy véli, hogy az elmúlt években érződik a klímaváltozás hatása, a 100 millió forintos projekttel Békéscsaba reagál. Növelik a zöldterületek nagyságát, ezzel pedig a lokális csapadék esélyét.

Százezernél több csemetét telepítenek, szerte a városban

Elmondta, hogy összesen 105 ezer facsemetét telepítenek. Ezek közül 1200 úgynevezett kertészeti csemete, amelyet az előterjesztésben 12/14 centiméter törzskörméretű faiskolai előnevelt növénynek írtak, a többi pedig erdészeti csemete, azaz egyéves magágyi csemete. Sorolta, miszerint az erdősítési, fásítási program érinti

a Báthori utca mögötti területet,

a Franklin utcai bérlakások mögötti területet,

a Békési úti szennyvíztelep mögötti területet,

a CsabaParkban a parkerdő területét.

Emellett úgymond pilot, azaz próbajelleggel telepítenek csemetéket a dűlőutak mellett, Felsőnyomáson. Ugyancsak fásítanak a Lencsési lakótelep környékén, a Haán Lajos tér és az Öntözött rét, valamint a Szabó Pál tér és az Öntözött rét közötti területen. Továbbá pótolnák a tömegközlekedési útvonalak hiányzó fasorait az Orosházi, a Kolozsvári és a Szarvasi úton.