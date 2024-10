Dr. Lipcsei Imre, a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság tanügyi főigazgatója a falunapi átadás kapcsolatban elmondta, a tarhosi iskola bezárás előtt állt, amikor az egyházmegye átvette.

A falunapon átadott tarhosi iskola kulcsfontosságú a település jövője szempontjából Fotó: Lehoczky Péter

– Miután az épület nem felelt meg a 21. századi elvárásoknak, ezért fel kellett újítani – tette hozzá a szakember. – Így megtörtént a meglévő épület rekonstrukciója, illetve hozzá is építettünk egy részt. A felújítás során a legmodernebb anyagokat használtuk fel, az alapterület megduplázódott. Emellett megkezdődött a tornaterem- és az ebédlőberuházás is.

Falunapon adták át a megújult iskolát

A tanügyi főigazgató kiemelte, a tanulói létszám megháromszorozódott mióta átvették az iskolát. Ugyanakkor annak a dr. Kiss-Rigó László által is megfogalmazott elvárásnak is meg szeretnének felelni, hogy kiscsoportos oktatás valósuljon meg.

Emelkedik a tanulói létszám

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő elmondta, néhány évvel ezelőtt katolikus templom épült a településen. Ezt követően a katolikus egyház átvette az iskolát felmenői rendszerben, így újra felső tagozaton is tanulhatnak a településen a gyerekek. A változásnak köszönhetően a tanulói létszám is emelkedett. Dr. Kovács József kiemelte annak jelentőségét, hogy az iskolaépület megújult, illetve bővült is. Felhívta arra a figyelmet, hogy további előrelépés várható infrastrukturális téren is, hiszen megkezdődött egy kisebb tornacsarnok építése. Az országgyűlési képviselő kifejtette, idén hét évfolyamon már 68 diák tanul az általános iskolában.

Mint megtudtuk, jövőre pedig nyolcadik évfolyam is indul, amivel majd megközelítheti a 100-at a diáklétszám, illetve 20-25-en járnak majd az óvodába.