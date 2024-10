Felcsendültek kórusművek, dalok, számos köszöntő és méltatás elhangzott a Petőfi művelődési központban pénteken. Az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában 70 éve sikeresen működő ének-zene tagozatnak az ünnepi gálaműsorára megtelt a művelődési ház koncertterme, ahol megjelentek egykori diákok, zenepedagógusok, tanárok, hozzátartozók és mindazok, akik valamilyen formában kötődtek, kötődnek ehhez az oktatási intézményhez.

Azért, hogy szépen szóljon az ének, minden hang a helyére kerüljön, hónapokon, heteken át gyakoroltak, próbáltak az ünnepi műsorban részt vevők, egykori és jelenleg is az ének-zene oktatás emelt szintű tagozatán tanulók.

Orosz László igazgató köszöntőjében visszatekintett a kezdetekre: 1954-ben Orosházán, az országban az elsők között, külön minisztériumi engedéllyel , ebben az iskolában elindulhatott a mindennapi munkába beépíthető emelt szintű ének-zenei oktatás. Példákat idézett arra, milyen sikereket értek el már az első években, majd felolvasott újságokban megjelent hírekből méltatásokat.

Az emelt szintű ének-zene oktatás ünnepi koncertjére jubileumi kórus alakult. Fotó: Líbor Roland

70 éves az emelt szintű ének-zene oktatás

Az utóbbi évek sikereiről is részletesen beszámolt, miközben köszöntötte az első és a későbbi évfolyamokon tanulókat, akik ezen a gálán személyesen is megjelentek, kórust alakítottak, készültek a pénteki fellépésre. Üdvözölte azokat a pedagógusokat akik sikerkovácsai voltak az elmúlt 7 évtizednek.

– Populáris, becsvágyó világunkban büszkék vagyunk arra, hogy ritka kincsként fennmaradt 70 éven át az ének-zene emelet szintű oktatásunk – emelte ki az intézményvezető, majd színpadra szólították a jubileumi kórust, amit a hét évtized alatt felnövekvő ének-zene tagozat egykori diákjai, pedagógusai alakítottak meg erre e jeles alkalomra Pörneki Attila karnagy vezetésével. Vastapssal köszönte meg a közönség a kórus szereplését, ahogy a 2. A. osztály produkcióját is: ők ízelítőt adtak a népi játékokra, gyermekdalokra épülő alapozó éveikből, amelyeknek szerves része a hangszertanulás és a néptánc is.

Az iskola volt tanulója is hazatért, dr. Fizel Natasa, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Pedagógiai Intézetének vezetője személyes élményeit is ünnepi köszöntőjébe fűzve hangsúlyozta, ez az iskolája is a tudás mellé értékrendet, útmutatást adott.