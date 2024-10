Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy az autómentes napon a Szent István téren egy fotófal előtt lehetett fényképeket készíteni, és így mindenki megmutatta, hogy milyen kerékpárral érkezett a rendezvényre. Az előző évben is népszerű, Én és a biciklim versenyre sokan neveztek, kicsik és nagyok egyaránt. A játék egy üzenet is volt, hogy kerékpározással lehet óvni a környezetet, illetve tenni az egészség fejlesztéséért, megőrzéséért is.

Kihirdették az Én és a biciklim verseny nyerteseit Békéscsabán. Fotó: Bencsik Ádám

Lájkokat vártak a fotókra az Én és a biciklim verseny keretében

A fotókra a Facebookon keresztül lehetett szavazni. Az első három helyezett összességében csaknem 1500 voks, lájk érkezett. A legtöbb szavazatot Pataky Botond zsebelte be, ezzel ő lett az első a versenyen, megelőzve Viczián Mihályt és Hirják Hunort.

Nagyszabású kerékpáros rendezvényt szerveznek október 25-én

Varga Tamás alpolgármester bejelentette, hogy Láthatóan Békéscsabán címmel az önkormányzat és a rendőrség egy nagyszabású kerékpáros programot szervez október 25-én, pénteken 16 és 18 óra között a Szent István téren: lesznek többek között ügyességi játékok, látást és láthatóságot elősegítő eszközöket mutatnak be, KRESZ-memórián vehetnek részt az érdeklődők. Ezzel a rendezvénnyel is erősítik, hogy Békéscsaba kerékpárosbarát település.